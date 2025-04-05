Snapdragon X'i Tahtından Edecek Rakip MediaTek'ten Geldi!

MediaTek'in bu hafta duyurduğu Kompanio Ultra işlemcisi, özellikle yüksek performans gerektiren Chromebook Plus modelleri için geliştirildi ve yapay zeka konusunda rakiplerinin bir adım önüne geçmeyi hedefliyor. Üstelik bu kulvarda dişli rakibi olan Snapdragon X'i de sollamayı başarıyor. Gelin özelliklerine detaylıca bakalım.

MediaTek Kompanio Ultra İşlemcisi Özellikleri

MediaTek'in yeni çipi, 3nm üretim süreciyle geliyor ve enerji verimliliğinde %50'ye kadar iyileşme vadediyor. Tüm çekirdekleri yüksek performansa odaklanan bu işlemcide 1 adet Cortex-X925, 3 adet Cortex-X4 ve 4 adet Cortex-A720 olmak üzere toplam 8 çekirdek bulunuyor. Cortex-X925 3.62GHz'a kadar ulaşıyor.

Bu yapı, Kompanio Ultra'ya mevcut Chromebook amiral gemisi işlemcilerine kıyasla %18'e kadar daha fazla hız kazandırıyor. Snapdragon X Elite'in 12 çekirdekli olması bu noktada dikkat çekse de Kompanio Ultra daha çok Snapdragon X Plus ve X serisinin sekiz çekirdekli varyantlarıyla doğrudan yarışıyor gibi.

50 TOPS AI Gücüyle Snapdragon'u Geçti

Yeni nesil 8. kuşak NPU (Neural Processing Unit) ile donatılan Kompanio Ultra, 50 TOPS yani trilyon işlem/saniye seviyesinde yapay zeka performansı sunuyor. Qualcomm'un Snapdragon X işlemcilerindeki 45 TOPS değerini çoktan kırmış. Cihazlar böylece internete ihtiyaç duymadan akıllı görevleri yerine getirebilecek; otomasyon, üretkenlik ve iş akışı uygulamaları çok daha hızlı çalışacak.

MediaTek'in dediğine göre bu işlemcilerin yalnızca performansı mesele değil. Çok yönlü olmasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Bağlantı tarafında da geri kalmayan işlemci, en yeni nesil Wi-Fi 7 teknolojisini destekliyor. Bu sayede daha geniş kapsama alanı ve daha stabil bağlantı sağlanıyor. Üstelik bu işlemcili cihazların, Snapdragon X tabanlı Copilot+ bilgisayarlara kıyasla daha uygun fiyatlı olması bekleniyor. Bu da Kompanio Ultra'yı özellikle eğitim ve üretkenlik odaklı kullanıcılar için cazip bir alternatif haline getiriyor.

Kompanio Ultra işlemcili ilk Chromebook modelleri önümüzdeki aylarda piyasaya çıkacak.