Çin Şirketlerine Sağlam Uyarı: DeepSeek'in Veri Kullanımı Yasaklandı

Avrupa Birliği'nin (EU) sıkı veri koruma kurallarına (GDPR) uymadığı gerekçesiyle Çin merkezli yapay zeka şirketi DeepSeek hakkında soruşturma başlatan İtalya'nın veri koruma kurumu Garante, şirketin İtalyan kullanıcıların verilerini işlemesini yasakladı.

Garante, geçen hafta DeepSeek'e yönelttiği sorulara tamamen yetersiz yanıtlar alınca harekete geçti. Şirket, İtalya'da faaliyet göstermediğini ve AB yasalarının kendilerini bağlamadığını iddia etti.

Ancak İtalyan yetkililer, DeepSeek uygulamasının ülkedeki kullanıcı verilerini topladığını tespit ederek Google ve Apple mağazalarından uygulamanın kaldırılmasını talep etti.

Sırada İrlanda ve Hollanda Var

İtalya'nın yanı sıra Hollanda ve İrlanda da DeepSeek'in veri kullanımını sorguluyor. Hollanda Veri Koruma Kurumu (AP), şirketin gizlilik politikaları hakkında ciddi endişeler duyduğunu açıkladı.

AP Başkanı Aleid Wolfsen, "Avrupa vatandaşlarının verileri yalnızca sıkı koşullar altında yurtdışında saklanabilir" diyerek DeepSeek'in bu kurallara uyması gerektiğini vurguladı.

Güney Kore de benzer bir soruşturma başlattı. Ülkeler özellikle DeepSeek'in kişisel verileri nasıl topladığını, hangi amaçlarla kullandığını ve kullanıcıları nasıl bilgilendirdiğini araştırıyor ve aldıkları cevaplardan memnun olmayınca yasak getirmeye başlıyor.

GDPR, AI Şirketleri İçin Oldukça Tedirgin Edici

Avrupa Birliği'nin Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR), kişisel verilerin korunması konusunda dünyanın en katı kurallarına sahip. Şirketler kullanıcı verilerini işlerken açık rıza almak, verileri şeffaf şekilde kullanmak ve AB sınırları dışına çıkarmamak zorunda.

DeepSeek'in bu kurallara uymaması yalnızca İtalya'da değil tüm AB'de yaptırımlarla karşılaşmasına sebep olacak gibi görünüyor.

Bu durumun Çin'e bir uyarı niteliği taşıdığı kesin. Geçtiğimiz yıl İtalya'da benzer bir yasakla karşılaşan OpenAI da 15 milyon euro cezaya çaptırılmış, OpenAI ise bu cezaya itiraz edeceğini bildirmişti. Şimdi başka ülkelerin de benzer adımları atıp atmayacağını hep beraber göreceğiz.