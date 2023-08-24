Deezer'a İki Yeni Sekme Geliyor!

Web tabanlı bir müzik yayın servisi olan Deezer, kullanıcılarına hem çevrim içi hem de çevrim dışı müzik dinleme imkânı sunuyor. Spotify, YouTube Music, Apple Music gibi diğer müzik akış hizmetlerinde olduğu gibi Deezer da kullanıcı memnuniyetine önem veriyor.

Şirketin yaptığı açıklamaya göre artık mobil uygulamanın mobil cihazlarda iki yeni sekmesi daha olacak; Ana Sayfa ve Keşfet. Her iki sekmenin de kullanıcı deneyimini geliştirmesi bekleniyor.

Ana Sayfa ve Keşfet

Uygulamaya gelecek Ana Sayfa ve Keşfet sekmeleri herkesin kullanımına açık olacak. Yani bu sekmeleri kullanabilmek için illa Premium üyesi olmak zorunda değilsiniz. Herhangi bir ödeme yapmadan Deezer'ın yeni sekmelerini keşfedebilirsiniz.

Ana Sayfa sekmesi, kişiselleştirilmiş bir kullanıcı deneyimi oluşturmak amacıyla oluşturuldu. Sekmede dinleme alışkanlıklarınıza ve sizin müzik zevkinize özel olarak önermeler yapılacak. Ayrıca yapay zekânın desteğiyle yakın zamanda çaldığınız parçalar da akışınızda önerilecek.

Ana Sayfa üzerinden müzik türlerine, sevilen sanatçıların profillerine ve albüm sayfalarına geçiş yapabileceksiniz. Ayrıca yeni çıkanlar, ayın en iyi listeleri, sevdiğiniz çalma listeleri, sizin için özel olarak oluşturulmuş 12 parçalık mix'leri de dinleyebileceksiniz.

Keşfet sekmesinde ise henüz karşılaşmadığınız parçalara ulaşacaksınız. Müzik ufkunuzu genişletebileceğiniz bu sekmede sizin için yeni sanatçılar, albümler, konser kayıtları vb. müzik listeleri gösterilecek.

Ayrıca Keşfet sekmesi podcast'leri ve popüler kanalları da keşfetmenize yardımcı olacak. Kategorilere göre ayrılmış tüm müzik listeleri bu sekmede elinizin altında olacak. Böylece hem trendi yakalamış hem de kendi müzik sevkinize göre yeni şarkılar keşfetmiş olacaksınız.

Peki sizce Deezer'ın bu hamlesi kullanıcıların ilgisini çekecek mi? Düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.