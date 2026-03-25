Yeni Dell Pro P 27 USB-C Hub Monitör (2026) Tanıtıldı! 120 Hz IPS Ekran ve Çok Daha Fazlası

Dell, ofis kullanımı için geliştirdiği yeni monitörü Dell Pro P 27 USB-C Hub'ı (P2726HE) görücüye çıkardı. Cihaz adından da anlaşılacağı üzere kablo karmaşasından kurtulmak isteyen kullanıcıları hedefine alıyor. Peki yeni monitörün özellikleri neler? Gelin, yakından bakalım.

Dell Pro P 27 USB-C Hub Monitörün Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu : 27 inç

: 27 inç Ekran Teknolojisi : IPS

: IPS Çözünürlük : 1920 x 1080

: 1920 x 1080 Yenileme Hızı : 120 Hz

: 120 Hz Tepki Süresi : Normal modda 8 ms, hızlı modda 5 ms

: Normal modda 8 ms, hızlı modda 5 ms Renk Gamı : sRGB %99

: sRGB %99 Kontrast Oranı : 1500:1

: 1500:1 Parlaklık : 300 nit

: 300 nit Portlar: 1 x HDMI 2.1, 2 x DisplayPort 1.4, 2 x USB-A, 3 x USB-C ve 1 x RJ45 Ethernet bağlantı noktası

Ekran özelliklerine baktığımızda Dell Pro P 27 USB-C Hub, 27 inç boyutunda bir IPS panelle karşımıza çıkıyor. Bu panel, 178 derecelik geniş izleme açısı sunarak farklı yönlerden bakıldığında bile net bir görüntü veriyor. Ayrıca cihaz, profesyonel kullanım için 1920 x 1080 çözünürlüğünde Full HD desteğine sahip.

Ekranın en dikkat özelliklerinden biri ise sahip olduğu yenileme hızı. Standart ofis monitörlerindeki 60 Hz bariyerini aşan Dell Pro P 27, kullanıcılara tam 120 Hz yenileme hızı sunuyor. Bu sayede sekmeler arasındaki geçişler, kaydırma işlemleri ve genel işletim sistemi kullanımı çok daha akıcı hale geliyor.

Cihaz renk doğruluğu ve konrast değerleriyle de oldukça iddialı görünüyor. Monitör, 1500:1 kontrast oranı ile siyahları daha derin, beyazları daha parlak gösteriyor. Ayrıca sRGB renk gamının yüze 99'unu kapsayan ekran, temel seviyede fotoğraf ve video düzenleme işleri için yeterli bir renk hassasiyeti sağlıyor.

Dell Pro P 27, tepki süresi noktasında da bir ofis monitörü için yeterli bir süreye sahip. Normal modda tepki süresi 8 ms, hızlı modda ise 5 ms olan monitör, 300 nit parlaklık değerine sahip. Ayrıca ekran yüzeyinde kullanılan önleyici sert kaplama ile aydınlık ofis ortamlarında veya pencere kenarlarında çalışırken ekrana yansıyan istenmeyen ışıkları minimize ediliyor.

Dell uzun saatler ekran başında çalışanları da unutmamış. Donanımsal olarak entegre edilen mavi ışık filtresi sayesinde monitör, renkleri bozmadan göz yorgunluğunuzu ciddi oranda azaltıyor. Bu sayede cihaz, göz sağlığı alanında güvenilir bir standart olan TÜV Rheinland 4 yıldız göz konforu sertifikasını almaya hak kazanmış

Dell Pro P 27 USB-C Hub Monitörün Tasarımı Nasıl?

Bilindiği üzere günümüz artan çalışma saatlerinde ergonomi artık vazgeçilmez bir konumda. Dell, ise bu konuyu dikkate alarak monitörü, kullanıcının fiziksel yapısına tam uyum sağlayacak esnek bir stand üzerine konumlandırmış. Monitörü öne ve arkaya eğebilir, yanlara doğru 45 derece çevirebilir veya kendi etrafında 90 derece döndürerek dikey modda kullanabilirsiniz.

Ayrıca monitörün yüksekliği 150 milimetreye kadar kolayca ayarlanabiliyor. Ayrıca, standın arka kısmında bulunan özel kablo yuvası sayesinde, cihaza bağladığınız tüm kabloları gizleyerek masanızda her zaman temiz bir görünüm elde edebilirsiniz.

Dell Pro P 27 USB-C Hub Monitörün Bağlantı Özellikleri Neler?

Gelelim cihazın en dikkat çekici özelliği olan bağlantı noktalarına. Monitörün arka kısmında, dizüstü bilgisayarınızı bağlayıp aynı anda 100W'a kadar şarj edebileceğiniz bir USB-C portu bulunuyor. Böylece bilgisayarınızın şarj adaptörünü çantanızdan çıkarmanıza bile gerek kalmıyor.

Cihazın arka panelindeki diğer portlar da oldukça zengin. Bir adet HDMI 1.4, bir adet DisplayPort 1.4 ve çoklu monitör kurulumu yapmanızı sağlayan bir adet DisplayPort çıkışı bulunuyor.

Aynı zamanda monitörde internet bağlantısı için RJ45 Gigabit Ethernet portu bulunuyor. Hızlı erişim için ekranın alt çerçevesine iki adet de USB-C portu eklenmiş. Bu portlar sayesinde telefonunuzu 15W gücünde hızlı şarj edebiliyorsunuz.

Tüm bu bağlantı noktalarına ek olarak cihazda; iki adet USB-A portu, şirket içi güvenlik standartlarını karşılayan bir Kensington yuvası ve isteğe bağlı olarak eklenebilen Dell hoparlörle uyumlu özel montaj yuvaları bulunuyor.

Dell Pro P 27 USB-C Hub Monitör Türkiye'de Satılacak mı?

Dell Pro P 27 USB-C Hub monitör, şu an firmanın Türkiye resmi web sitesinde listelendi. Cihazın ilerleyen günlerde ülkemizde satışa sunulacağını düşünüyoruz.

Dell Pro P 27 USB-C Hub Monitörün Fiyatı Ne Kadar?

Dell Pro P 27 USB-C Hub Monitör, ABD pazarında 380 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Bu da yaklaşık 16 bin 852 TL'ye tekabül ediyor. Ek vergiler hesaplandığın cihazın Türkiye'de 20-25 bin TL bandında bir fiyat etiketiyle satışa çıkacağını tahmin ediyoruz. Tabii ki değişken döviz kurları ve bazı diğer ek vergiler ile monitörün daha yüksek bir fiyatla satışa sunulabileceğini de belirtelim.

Editörün Yorumu

Genel hatlarıyla değerlendirdiğimde Dell Pro P 27 USB-C Hub Monitör, günümüz ofis çalışma ortamları için gayet uygun görünüyor. Ayrıca cihaz, sağladığı 120 Hz akıcılık ve çoklu bağlantı seçenekleriyle de diğer ofis bilgisayarlarından ayrılıyor.