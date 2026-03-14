TCL'den Oyunculara Özel Uygun Fiyatlı 4K Çözünürlüklü QD-Mini LED Monitör

TCL, yeni uygun fiyatlı oyuncu monitörün 27C2A Pro'yı tanıttı. Ancak buradaki "uygun fiyatlı" ifadesi sizi yanıltmasın. Şirket bir yandan 320Hz yenileme hızı ile rekabetçi oyun tutkunlarını memnun etmeyi başarırken diğer yandan da 4K çözünürlükle en iyi hikayeli oyunlar listemizdeki yapımları denemek isteyen kullanıcıları unutmuyor. Peki 27 inç boyutundaki TCL 27C2A Pro'nun özellikleri ve fiyatı neler?

TCL 27C2A Pro Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu : 27 inç

: 27 inç Ekran Çözünürlüğü : 3840 x 2160

: 3840 x 2160 Panel Türü : QD-Mini LED

: QD-Mini LED Yenileme Hızı : 320Hz

: 320Hz Tepki Süresi : 1 ms

: 1 ms Parlaklık : 2000 nit

: 2000 nit Renk Gamı : %99 DCI-P3

: %99 DCI-P3 Portlar: 2 adet HDMI, bir adet DisplayPort, bir adet USB-C ve iki adet USB-A

Monitörün en dikkat çeken yönü, donanımsal olarak sunduğu çift modlu kullanım imkanı. Kullanıcılar, oynadıklarını oyuna göre 4K 3840 x 2160 çözünürlükte 160Hz veya Full HD 1920 x 1080 çözünürlükte 320Hz arasında kolayca geçiş yapabiliyor. Tanınan bu esneklik, oyunculara tek bir monitörle farklı oyun deneyimleri yaşamalarına imkan tanıyor.

TCL 27C2A Pro'nun görsel teknolojisini QD-Mini LED panelden alırken, ekranda 2304 bağımsız yerel karartma bölgesi bulunuyor. Bu da siyah renklerin, diğer klasik panellere kıyasla çok daha derin görünmesini sağlıyor. Ayrıca, cihazın 2000 nite kadar çıkabilen parlaklığı ve yüzde 99 DCI-P3 renk kapsamı, HDR içeriklerde tatmi edici sonuçlar veriyor.

Şüphesiz rekabetçi oyunlar oynayan oyuncular için bir monitördeki olmazsa olmazlardan biri de tepki süresidir. TCL 27C2A Pro ise 1 ms tepki süresine sahip. Ayrıca cihazda kullanılan HFS Shoot panel, monitörü sadece rekabetçi oyuncular için değil, aynı zamanda temel düzeyde fotoğraf veya video düzenleyen içerik üreticileri için de mantıklı bir seçenek konumuna getiriyor.

Cihaz bağlantı seçenekleri kısmında da, iki adet HDMI, bir adet Display Port, dizüstü bilgisayarları rahatlıkla şarj edebilen işlevsel bir USB-C ve KVM destekli iki USB-A portları bulunuyor. Aynı zamanda monitör RGB aydınlatma ergonomik bir standa da sahip.

TCL 27C2A Pro Türkiye'ye Gelecek mi?

TCL 27C2A Pro, şu an için yalnızca Çin'de sunuldu. TCL'in ürünlerini küresel pazarda sunmasın göz önüne aldığımızda, monitörün ilerleyen aylarda Türkiye'de satışa sunulacağını tahmin ediyoruz.

TCL 27C2A Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

TCL 27C2A Pro, Çin'de 3.367 yuan (yaklaşık 488 dolar) fiyat etiketiyle raflardaki yerini aldı. Bu da güncel kurla yaklaşık 21.573 TL'ye tekabül ediyor. Ek vergiler hesaplandığımızda TCL 27C2A Pro, Türkiye'de 25.888 TL'den satışa sunulabilir. Ancak ülkemizde sürekli değişen enflasyon oranı ve diğer nedenler dolayı cihazın, daha yüksek bir fiyatla satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Notu

Yeni bir monitör arayışında olan ve tercihini OLED'den yana kullanmayı düşünen biri olarak söyleyebilirim ki TCL 27C2A Pro biraz aklımı karıştırdı. Ürün, QD-Mini LED ekranı ile OLED seviyesinde siyahlar kontrast sunarken, uzun vadeli kullanımda yanma riski barındırmıyor. Ayrıca OLED'in aksine yüksek parlaklık seviyelerine ulaşabiliyor.

Ki bu da benim gibi ışık alan bir odada çalışan insanlar için oldukça önemli. Fiyat ise beni en çok şüphede bırakan konu. 21 bin 500 TL'lik yurt dışı fiyatı cazip olsa da ek vergilerle bunun 26 bin TL'nin üzerine çıkma ihtimali bu monitörü tavsiye etmeyi zorlaştırıyor. Monitör henüz resmi olarak Türkiye'ye gelmedi. Bu nedenle son değerlendirmeyi o zamana bırakmalıyız.