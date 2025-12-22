Uygun Fiyatlı Oyun Monitörü Tanıtıldı! 240Hz Ekran ve Dahası
Dell SE2426HG'nin özellikleri ve fiyatı açıklandı. Bütçe dostu monitör, yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresine sahip. İşte ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Dell SE2426HG, 23,8 inç ekran büyüklüğüne sahip.
- Oyun monitörü, Fast IPS ekran üzerinde 1080 x 1920 piksel çözünürlük, 240Hz yenileme hızı ve 0,5 ms tepki süresi sunuyor.
- Bütçe dostu montiör için 749 yuan (4.559 TL) fiyat etiketi belirlendi.
Uygun fiyatlı oyun monitörleri arasına yeni bir model daha katıldı. Dell, SE2426HG isimli yeni bir monitör tanıttı. Bununla beraber monitörün teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan monitör, yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.
Dell SE2426HG Özellikleri
- Ekran boyutu: 23,8 inç
- Çözünürlük: 1080 x 1920
- Ekran Teknolojisi: Fast IPS
- Yenileme hızı: 240Hz
- Tepki süresi: 0,5 ms
- Parlaklık: 300 nit
- Kontrast oranı: 1000:1
- Renk kapsamı: %99 sRGB
- HDR desteği: HDR10
- Görüş açısı: 178 derece
- Portlar: İki adet HDMI 2.1 TMDS, bir adet DisplayPort 1.4 (1080p/240Hz + HDR + VRR destekli)
- Montaj uyumu: 100 x 100 mm VESA
23,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Dell SE2426HG, Fast IPS ekran teknolojisi sayesinde he mcanlı renkler hem de geniş görüş açısı sağlıyor. Monitör, 1080 x 1920 piksel çözünürlük, 240Hz yenileme hızı ve 0,5 tepki süresi sunuyor. Yüksek yenileme hıız ve düşük tepki süresi sayesinde hızlı ve akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Bu da oyunlarda önemli bir avantaj sağlıyor.
Monitör ayrıca 300 nit parlaklık, 1000:1 kontrast oranı ve %99 sRGB renk kapsamına sahip. HDR10 teknolojisini destekleyen monitör, bu sayede zengin kontrast ve renk geçişleri sağlayabiliyor. Yansıma önleyici kaplamaya sahip olan monitörde düşük mavi ışık modu mevcut. Bu mod, uzun süreli kullanımda göz yorgunluğunu önemli ölçüde azaltıyor.
178 derecelik görüş açısına sahip olan monitör, bu sayede görüntünün farklı açılardan bile net bir şekilde görülebilmesini sağlıyor. Bu da monitör kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyor. iki adet HDMI 2.1 TMDS ve bir adet DisplayPort 1.4 portuna sahip olan monitörde 100 x 100 mm VESA montaj desteğine sahip.
Dell SE2426HG Fiyatı
Bütçe dostu oyun monitörü Dell SE2426HG için 749 yuan (4.559 TL) fiyat etiketi belirlendi. Çin'de satışa sunulan monitörün diğer ülkelere gelip gelmeyeceği henüz belli değil. Çok şık bir tasarıma sahip olan oyun monitöründe siyah renk seçeneği bulunuyor.