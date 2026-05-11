Samsung'un 200 MP Kameralı Katlanabilir Telefonu Yolda! İşlemcisi Çok Güçlü

Samsung’un amiral gemisi katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 8 hakkında yeni gelişmeler ortaya çıktı. Güvenilir sektör kaynakları kısa süre önce yaklaşan modele ait bir kılıfları paylaştı. Bu sayede cihazın tasarımıyla ilgili soru işaretleri büyük ölçüde ortadan kalktı diyebiliriz. İşte merak edilen tüm detaylar!

Galaxy Z Fold 8'in Kılıfı Sızdırıldı: Tasarımı Nasıl Olacak?

IceUniverse kısa bir süre önce Galaxy Z Fold 8’e ait olduğu iddia edilen bir kılıfın videosunu paylaştı. Görüntülere baktığımızda yeni katlanabilir telefonun tasarımının önceki sızıntılarla büyük ölçüde uyumlu olduğunu görüyoruz. Yani Galaxy Z Fold 8 boyutsal açıdan küçük farklılıklar taşısa da genel hatlarıyla selefine benzer bir tasarım çizgisine sahip olacak.

Bunu biraz daha açarsak akıllı telefon selefinde görülen dikey üçlü kamera tasarımını korumaya devam edecek. Dış kapak ekranında ise delikli bir ön kamera tasarımı yer alacak. Bununla birlikte önceki sızıntılar selfie kamerası deliğinin daha küçük olacağını ve yan çerçevelerin de belirgin şekilde inceltileceğini ortaya koyuyor.

Galaxy Z Fold 8 Özellikleri Neler Olacak?

İç Ekran : 8 inç Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, 2.600 nit parlaklık, 1968 x 2184 piksel çözünürlük

: 8 inç Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, 2.600 nit parlaklık, 1968 x 2184 piksel çözünürlük Dış/Kapak Ekran : Gorilla Glass Ceramic 2, 6.5 inç Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, 1080 x 2520 piksel çözünürlük

: Gorilla Glass Ceramic 2, 6.5 inç Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, 1080 x 2520 piksel çözünürlük İşlemci : Snapdragon 8 Elite Gen 5

: Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM : 12 GB / 16 GB (1 TB model için)

: 12 GB / 16 GB (1 TB model için) Depolama : 256 GB / 512 GB / 1 TB (microSD yok)

: 256 GB / 512 GB / 1 TB (microSD yok) Ana Kamera : 200 MP

: 200 MP Ultra Geniş Kamera : 50 MP

: 50 MP Telefoto Kamera : 12 MP

: 12 MP Ön Kamera (Kapak) : 10 MP, F2.2

: 10 MP, F2.2 Ön Kamera (İç) : 10 MP, F2.2

: 10 MP, F2.2 Batarya : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Şarj: 45W kablolu, 15W kablosuz

Galaxy Z Fold 8 Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Galaxy Z Fold 8’in ana ekranının 8 inç boyutunda olacağı belirtiliyor. Bu ekran 1968 × 2184 piksel çözünürlüğe sahip olacak ve AMOLED teknolojisini kullanacak. Dış ekranı ise 6,5 inç boyutlarıyla gelecek ve 1080 × 2520 piksel çözünürlük sunacak diyebiliriz. Aynı zamanda her iki panel de 120 Hz yenileme hızını destekleyecek.

Kullanıcılar akıllı telefonun sunduğu yüksek yenileme hızları sayesinde web sayfası kaydırmalarında, menü geçişlerinde ve oyunlarda daha akıcı bir ekran deneyimi elde edebilecek. Ek olarak AMOLED ekranı sayesinde siyah renkleri en gerçekçi haliyle görebileceksiniz.

Galaxy Z Fold 8 İşlemcisi Nasıl Olacak?

Cihaza güç verecek yonga seti Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 olacak. Bu işlemci halihazırda Xiaomi 17 Ultra ve OnePlus 15 gibi üst düzey akıllı telefonlarda da kullanılıyor. Yani tam anlamıyla bir amiral gemisi işlemcisi olduğunu söylemek mümkün. Hatırlanacağı üzere Galaxy Z Fold 7'de Snapdragon 8 Elite tercih edilmişti.

Yonga seti 3 nm fabrikasyon süreciyle üretiliyor. Bu da 4 nm tabanlı rakiplerine göre daha az ısınacağı, daha az güç tüketeceği ve daha yüksek performans göstereceği şeklinde yorumlanabilir. Oyun performansına baktığımızdaysa Fortnite’ı 80–90 FPS arasında çalıştırabildiğini görebiliyoruz. Yani mobil pazardaki oyunları en ufak bir sorun olmadan akıcı bir şekilde oynatabilecek.

Galaxy Z Fold 8 Kamerası Nasıl Olacak?

Sızıntılara göre Galaxy Z Fold 8'de 200 megapiksel ana, 50 megapiksel ultra geniş açı ve 12 megapiksel telefoto sensörlerinden oluşan üçlü kamera kurulumu mevcut olacak. Bunun dışında hem iç hem de dış panelde 10 megapiksel çözünürlüklü selfie kameraları bulunacak.

Karşılaştırma yapacak olursak selefinde ise 200 megapiksel ana, 10 megapiksel telefoto ve 12 megapiksel ultra geniş açı kameraları karşımıza çıkmıştı. Bunları göz önüne alarak yeni modelde ultra geniş açı ve telefoto kameralarında önemli bir artış yapılacağını söylemek mümkün.

Ultra geniş açı kamerasıyla çekimlerinizde kadraja daha fazla detay sığdırabilirsiniz. Telefoto sensörle ise uzaktaki nesneleri sanki yakındaymış gibi net bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

Galaxy Z Fold 8 Bataryası Nasıl Olacak?

Telefonda 45W kablolu ve 15W kablosuz şarj hızlarında şarj olan 5.000 mAh'lik bir batarya bulunacak. Önceki modelde ise 25W kablolu ve 15W kablosuz şarj hızlarını destekleyen 4.400 mAh kapasiteli bir pil bulunuyordu. Kısacası yeni model hem daha hızlı şarj olacak hem de daha yüksek batarya kapasitesi sayesinde daha uzun kullanım süresi sunacak.

Galaxy Z Fold 8 Ne Zaman Tanıtılacak?

Şu ana dek Samsung'dan Galaxy Z Fold 8'in tanıtım tarihiyle ilgili bir açıklama gelmedi. Fakat geçmiş raporlara göre Güney Koreli firma 22 Temmuz’da Londra’da bir Galaxy Unpacked etkinliği düzenleyecek. Bu lansmanda yüksek ihtimalle Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Flip 8 ve Galaxy Z Wide Fold'un tanıtıldığını göreceğiz.

Galaxy Z Fold 8 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Galaxy Z Fold 7’nin 12 GB RAM + 256 GB depolamalı versiyonu piyasada 91.365 TL'den satın alınabiliyor. Fakat 2026 yılında sıkça duyduğumuz bileşen maliyetlerindeki artış nedeniyle Galaxy Z Fold 8'in selefinden biraz daha pahalı olacağı iddia ediliyor. Bunları dikkate alarak yeni modelin yüksek ihtimalle 100 ila 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılacağını söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

Halihazırda bir Galaxy Z Fold 5 kullanıcısı olarak Galaxy Z Fold 8’i merakla beklediğimi söyleyebilirim. Zira katlanabilir telefonla ilgili bugüne dek ortaya çıkan raporlar beni tatmin etti. Kapak ekranındaki selfie kamera deliğinin küçülmesi, çerçevelerin incelmesi ve katlanma izinin minimuma indirilmesi ben dahil birçok katlanabilir telefon kullanıcısının beklediği önemli değişikliklerdi diyebilirim.