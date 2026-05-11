80W Hızlı Şarja Sahip Reno 16 Geliyor! Kamera Özellikleri Sızdırıldı

OPPO, Reno 16 isimli yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte Reno 16'nın kamera özellikleri ortaya çıktı. Cihaz, yüksek çözünürlüğe sahip kameralar sayesinde çok kaliteli fotoğraflar ve videolar çekebilecek. Telefon ayrıca yüksek şarj hızı ve OLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

OPPO Reno 16'nın Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,32 inç

6,32 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED İşlemci: Dimensity 8550

Dimensity 8550 Batarya: 6.700 mAh

6.700 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W Ana Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

OPPO Reno 16'nın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Reno 16'nın arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak. Bu arada Periskop telefoto kamera ise fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabilmesine imkân tanıyor. Ultra geniş açılı kamera ise manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor.

OPPO Reno 16'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

Reno 16'da Dimensity 8500 işlemcisi bulunacak. MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen buişlemci, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS'te, Genshin Impact'i ise ortalama 59 FPS'te çalıştırabiliyor. Genshin Impact'te yoğun efektlerin olduğu sahnelerde FPS değeri zaman zaman 42'ye kadar düşüyor.

Dimensity 8500 işlemcsiinin 3.4 GHz ve 3.2 GHz hızında çalışan çekirdekleri oyun oynamak gibi ağır işlerde, 2.2 GHz hızında çalışan çekirdekleri ise internette gezinme ve video izlemek gibi işlerde devreye giriyor. Bu arada 4 nm bir işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor.

OPPO Reno 16'nın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun ekranı 6,32 inç büyüklüğünde olacak. Reno 16, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Reno 15'te 6,59 inç ekran boyutu, 1256 x 2760 piksel çözünürlük, OLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1200 nit parlaklık tercih edilmişti. Buna göre ynei telefonda 1400 nit civarı bir parlaklık görebiliriz.

1400 nit parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Bu arada çok canlı renklere sahip OLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran denyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor.

OPPO Reno 16 Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Reno 16, 2026 yılının mayıs ayının sonunda tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Reno 15, 2026 yılının ocak ayında tanıtılmıştı.

OPPO Reno 16 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda A6 Pro, Find N5, Find X9 Pro ve Reno 15 dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Reno 16'nın Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

OPPO Reno 16'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Reno 15 için 2.999 yuan (20 bin TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Reno 16'nın önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 3.100 yuan (20.681 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 41 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili açıklama yapılmadı. Dolayısıyla telefon farklı fiyat ile satılabilir.

Editörün Yorumu

OPPO Reno 16'nın kamera özellikleri dikkatimi çekti. Yüksek çözünürlüğe sahip kameralar sayesinde çok kaliteli fotoğraf ve video çekilebileceğini düşünüyorum. Bu arada OLED kullanan biri olarak bu ekranda hem oyun oynamanın hem de film izlemenin çok keyifli olduğunu belirteyim. Bunun nedeni ise bu ekranda karanlık sahnelerde grileşme sorununun olmaması. OLED ayrıca çok canlı renklere sahip.