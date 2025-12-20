MSI 240Hz OLED Ekranlı Monitör Tanıttı! Fiyatı Şaşırttı

OLED ekrana sahip monitörler arasına yeni bir model daha katıldı. MSI, MAG 272QP QD-OLED X24 isimli yeni bir monitör tanıttı. Bununla beraber monitörün tasarımı, fiyatı ve teknik özellikleri belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan monitör, yüksek yenileme hızı ve düşük tepki hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

MSI MAG 272QP QD-OLED X24 Özellikleri

Ekran Boyutu: 26,5 inç

26,5 inç Ekran Teknolojisi: 3. nesil QD-OLED

3. nesil QD-OLED Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 2560 piksel

1440 x 2560 piksel Ekran Yenileme Hızı: 240Hz

240Hz Tepki Süresi: 0.03 ms

0.03 ms Renk Gamı: %99 DCI-P3

%99 DCI-P3 HDR Sertifikası: DisplayHDR True Black 400

DisplayHDR True Black 400 Ekran Parlaklığı: HDR'de 400 nit, SDR'de 200 nit

HDR'de 400 nit, SDR'de 200 nit Portlar: İki adet HDMI 2.1 x bir adet DisplayPort x bir adet USB-C

26,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan MSI MAG 272QP QD-OLED X24, OLED ekran üzerinde 1440 x 2560 piksel çözünürlük, 240Hz yenileme hızı ve 0.03 ms tepkis üresi sunuyor. Yüksek yenileme hızı ve düşük tepki hızı, özellikle yarış ve hızlı tempolu aksiyon oyunlarında deneyimi bmabaşka bir boyuta taşıyor.

Monitörde konsol oyuncuları için PlayStation 5 ve Xbox Series X/S'e özel bir mod da mevcut. OLED teknolojisi sayesinde monitörde canlı renkler, yüksek kontrast ve %99 DCI-P3 geniş renk gamı avantajından yararlanılıyor. DisplayHDR True Black 400 sertifikasıyla öne çıkan monitör HDR modunda 400 nit, SDR modunda ise 200 nit parlaklık sunuyor.

ClearMR 13000 sertifikasına sahip olan monitörde iki adet HDMI 2.1, bir adet DisplayPort ve bir adet USB-C port bulunuyor. Monitör ayrıca tam ayarlanabilir bir standa sahip. Kullanıcılar, bu stand sayesinde oturuş pozisyonuna ve masa düzenine göre monitörü en uygun açıda kullanabiliyor. Böylece daha iyi bir kullanım deneyimi elde ediliyor.

MSI MAG 272QP QD-OLED X24 Fiyatı

Çok şık bir tasarıma sahip olan MSI MAG 272QP QD-OLED X24 için 499,99 dolar (21.372 TL) fiyat etiketi belirlendi. Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nde satışa sunulan monitörün Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz belli değil. Monitörde siyah renk seçeneği mevcut.