Bütçe Dostu Mini Bilgisayar Tanıtıldı! 32 GB RAM ve Dahası

Bütçe dostu mini bilgisayarlar arasına yeni bir model daha katıldı. Gmktec, NucBox M3 Pro'yu tanıttı. Bununla birlikte mini bilgisayarın özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Mini PC'de Intel tarafından geliştirilen bir işlemci bulunuyor. Bilgisayar ayrıca 32 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

Gmktec NucBox M3 Pro'nun Özellikleri Neler?

İşlemci: Intel Core i5-13500H

Gmktec NucBox M3 Pro'nun İşlemcisi Nasıl?

NucBox M3 Pro gücünü Intel Core i5-13500H işlemcisinden alıyor.

10 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide dört adet perofrmans ve skeiz adet verimlilik olmak üzere toplamda 12 adet çekirdek mevcut. Bu yapı, işlemcinin günlük kullanımda düşük güç tüketimiyle çalışmasını sağlarken gerektiğinde daha yüksek hıza çıkabilmesine imkân tanıyor.

Normalde 2.6 GHz hızında çalışan işlemci, turbo modda 4.7 GHz hıza kadar ulaşabiliyor. Söz konusu işlemcide hem DDR5 hem de DD4 RAM desteği bulunuyor. Bu mini bilgisayar ise DDR4'ü kullanıyor. Bu DDR4, DDR3'e kıyasla daha yüksek veri hızı ve daha düşük güç tüketimi sunuyor. Bu da genel kullanım deneyimini olumlu yönde etkiliyor.

Intel Core i5-13500H ve Intel Iris Xe'nin Oyun Performansı Nasıl?

Yukarıda Intel Core i5-13500H ve Intel Iris Xe entegre ekran kartına sahip bir bilgisayarda yapılan oyun testlerinde elde edilen ortalama FPS değerleri yer alıyor.

Gmktec NucBox M3 Pro'nun Ekran Kartı Nasıl?

Mini bilgisayarda Intel Iris Xe entegre ekran kartı mevcut. 1.45 GHz civarı hıza kadar ulaşabilen Intel Iris Xe, her ne kadar Counter-Strike 2, Valorant, Undertale, Half Life 2 ve Left 4 Dead 2 gibi oyunları oynatabilse de büyük bütçeli oyunları oynamak için ideal bir ekran kartı olmadığını belirtmek gerekiyor. Bu ekran kartı, video izleme ve temel fotoğraf düzenleme işleri için uygun olacaktır.

Gmktec NucBox M3 Pro'da Hangi Portlar Bulunuyor?

480 gram ağırlığındaki mini bilgisayarın ön tarafında bir adet USB-C, iki adet USB-A 3.2 Gen 2 ve bir adet 3,5 mm ses yer alıyor. Bilgisayarın arka tarafında ise iki adet HDMI 2.0, iki adet USB-A 3.2 Gen 1 ve iki adet 2.5G ethernet bulunuyor. Bu geniş bağlantı seçenekleri sayesinde dönüştürücü kablo aramanıza gerek kalmayacaktır.

Gmktec NucBox M3 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Gmktec NucBox M3 Pro'nun Türkiye'ye gelip gelmeyeceğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Gmktec'in bazı mini PC modelleri Türkiye'de internet üzerinden satılıyor. Dolayısıyla NucBox M3 Pro'nun da Türkiye'ye gelme ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Gmktec NucBox M3 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

RAM ve depolama olmayan sürüm: 330 dolar (14.974 TL)

Gmktec NucBox M3 Pro'nun 330 dolar olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 14 bin 974 TL'ye denk geliyor. Bu bilgisayar Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 21 bin TL civarında olabilir. Gmktec NucBox M3 Pro'nun Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Öncelikel NucBox M3 Pro'nun oyunlarda yüksek performans isteyen kişilere hitap etmediğini söyleyebilirim. Bu bilgisayar Valorant, League of Legends ve Counter-Strike 2 dahil olmak üzere pek çok popüler oyunu sorunsuz şekilde çalıştırabiliyor. Bu arada 3D modelleme ve video düzenleme gibi ağır işler için de uygun olmadığını belirteyim. Söz konusu mini PC yalnızca 480 gram ağırlığında. Dolayısıyla bilgisayar hafif ve küçük olması nedeniyle gün içinde kolayca taşınabiliyor. Bunun çok önemli bir avantaj olduğunu düşünüyorum.