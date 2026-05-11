OPPO'dan 200 MP Kameralı Telefon Geliyor! OLED Ekran ve Dahası

OPPO'nun yeni telefonu Reno 16 Pro'nun kamera özellikleri ortaya çıktı. Cihaz, yüksek çözünürlüğe sahip üçlü arka kamera sistemi sayesinde kaliteli fotoğraflar ve videolar çekebilecek. Telefonda ayrıca MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, mobil oyunların sorunsuz oynanabilmesini sağlayacak.

OPPO Reno 16 Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

Ekran Teknolojisi: OLED

İşlemci: Dimensity 9500s

Batarya: 7.000 mAh

Kablolu Şarj: 80W hızlı şarj

Kablosuz Şarj: 50W hızlı şarj

Ana Kamera: 200 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

OPPO Reno 16 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Reno 16 Pro'nun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak.Bu arada ultra geniş açılı kamera, manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Periskop telefoto kamera ise fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabilmesini sağlıyor. OPPO Reno 15 Pro'da da aynı kamera çözünürlükleri tercih edilmişti.

OPPO Reno 16 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun ekranı 6,78 inç büyüklüğünde olacak. Cihaz, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan OPPO Reno 15 Pro'da 6,32 inç ekran boyutu, 1216 x 2640 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1800 nit parlaklık mevcut.

Önceki modelin ekran parlaklığı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 1800 nit civarında bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Bu arada OLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Böylece karanlık sahnelerde grileşme sorunu yaşanmıyor. Bu ekranın çok canlı renklere sahip olduğunu da belirtelim. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor.

OPPO Reno 16 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

OPPO'nun yeni telefonunda Dimensity 9500s işlemcisi bulunacak. MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, PUBG Mobile'ı 90 FPS'te Wuthering Waves ve Genshin Impact'i 60 FPS'te, Zenless Zone Zero'yu ise 50 ile 60 FPS arasında çalıştırıyor. Yani telefonda çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabilecek.

Dimensity 9500s işlemcisi daha önce POCO X8 Pro Max ve Redmi Turbo 5 Max'te de tercih edilmişti. OPPO Reno 15 Pro'da ise Dimensity 8450 bulunuyor. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları sorunsuz çalıştırıyor. Bu arada 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

OPPO Reno 16 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Reno 16 Pro'nun 2026 yılının temmuz veya ağustos ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü işlemci ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Reno 15 Pro, 2026 yılının ocak ayında tanıtılmıştı.

OPPO Reno 16 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda A6 Pro, Find N5, Find X9 Pro ve Reno 15 dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Reno 16 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulnuuyor. OPPO Reno 16 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

OPPO Reno 16 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Reno 15 Pro için 3.699 yuan (24.682 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Reno 16 Pro'nun önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 3.800 yuan (25.356 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 50 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Dolayısıyla telefon farklı fiyat ile satılabilir.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda OPPO Reno 16 Pro'nun kamera konusunda oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Telefonun yüksek çözünürlüğe sahip üçlü arka kamera sistemi sayesinde çok kaliteli fotoğraflar ve videolar çekebileceğini söyleyebilirim. Bu arada cihazın güçlü işlemci sayesinde kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma sorunu olmadan çalıştırabileceğini belirteyim. Yüksek batarya kapasitesi ise telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak.