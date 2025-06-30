Türkçe Destekli Popüler FPS Oyunu Konsollara Geliyor! Tarih Verildi

Yayıncılığını TiMi Studio Group'un üstlendiği Delta Force 2024 yılının aralık ayında PC için oynaması ücretsiz olarak sunulmuştu. Kısa sürede popüler olan oyun konsollara da gelmeye hazırlanıyor. Delta Force'un Playstation 5 (PS5) ve Xbox Series X/S'e ne zaman geleceği belli oldu.

Delta Force PS5 ve Xbox Series X/S Çıkış Tarihi

Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan Delta Force 19 Ağustos 2025 tarihinde Playstation 5 (PS5) ve Xbox Series X/S için çıkacak. Böylece konsol oyuncuları da popüler oyunu oynayabilecek.

Black Hawk Down isimli hikâye modu da Xbox ve PlayStation mağazası üzerinden ücretsiz olarak sunulacak. Unreal Engine 5 motoruyla geliştirilen bu hikâye modu, 2025 yılının şubat ayında ücretsiz DLC olarak PC'ye gelmişti.

Team Jade tarafından geliştirilen Delta Force'ta çeşitli oyun modları mevcut. Bu modlar, oyuncuların uzun süre boyunca keyifli zaman geçirmesine imkân tanıyor. Takım tabanlı taktiksel nişancı oyununda 32'ye 32 PvP savaşarına tanık oluyoruz.

Başarılı şekilde tasarlanmış haritalara sahip olan oyunda kullanılabilecek çeşitli araçlar da bulunuyor. Oyunda ayrıca silah özelleştirme sistemi de yer alıyor. Bu sayede silahların özellikleri iyileştirilebiliyor.