Delta Force ile yüksek riskli operasyonlarda yer alın. Taktiksel FPS deneyimiyle düşmanları alt edin. Şimdi indirin ve savaşa katılın!

Kemal Tavus - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Delta Force, taktiksel FPS türünde yer alan ve oyuncuları gerçekçi savaş alanlarına götüren bir oyun olarak dikkat çekiyor. Serinin bu yeni oyunu, Team Jade tarafından geliştirilmiş olup, oyunculara özel kuvvetler ekibinin bir parçası olarak yüksek riskli operasyonlar gerçekleştirme imkanı sunuyor. Delta Force, hem taktiksel planlama hem de hızlı refleksler gerektiren zorlu görevlerle dolu bir deneyim sunar.

Oyunun ana mekaniği, oyuncuların belirli görevleri tamamlamak için düşman hatlarına sızmasını ve belirlenen hedefleri etkisiz hale getirmesini gerektirir. Görevler, kurtarma operasyonlarından, düşman liderlerini ortadan kaldırmaya kadar geniş bir yelpazeye yayılır. Her bir görev, farklı stratejiler ve taktikler kullanarak yaklaşmanızı gerektirir. Düşük görünürlükte ilerlemek, sessiz silahlar kullanmak ve takım arkadaşlarınızla etkili bir şekilde iletişim kurmak oyunun başarısı için kritik öneme sahiptir.

Buna ek olarak oyunun PvP modunda Battlefield ve Call of Duty karışımı bir oynanış benimsenmiş. Bu iki serinin de hayranlarını memnun edebilecek oynanış mekanikleri içeren Delta Force, çok eski bir seri olmasına rağmen günümüzde etkisini kaybetmiş bir isimdi. Şimdi bu ücretsiz oyun ile geniş kitlelere ulaşmayı amaçlayan Delta Force bakalım FPS oyunları içerisinde kayda değer bir başarı elde edecek mi?

Delta Force playtest sayesinde oyun henüz çıkış yapmamış olmasına rağmen pek çok kişi tarafından oynandı. Genellikle olumlu geri dönüşler alan Delta Force ücretsiz bir oyun olarak bakalım başarısını devam ettirebilecek mi?

Delta Force İndir

Hemen Delta Force indirin ve savaş alanında stratejik becerilerinizi test edin!

Delta Force Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 64 bit

: Windows 10 64 bit İşlemci : Intel Core i3-4150 / AMD FX-6300

: Intel Core i3-4150 / AMD FX-6300 Bellek : 12 GB RAM

: 12 GB RAM Ekran Kartı : Nvidia Geforce GTX 960 / AMD R9 380 / Intel Arc A380

: Nvidia Geforce GTX 960 / AMD R9 380 / Intel Arc A380 DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 50 GB kullanılabilir alan