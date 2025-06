PS5 Oyunlarına Dev Zam! Bu Fiyata Eskiden Telefon Alınıyordu

PlayStation 5 (PS5) oyunları ile ilgili kritik bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda PS5 oyunlarına büyük bir zam geldi. Bazı oyunları satın almak için artık çok daha yüksek bir ücret ödemek gerekiyor. Peki, PS5 oyunları zam ile birlikte kaç TL oldu?

PS5 Oyunlarının Zamlı Fiyatı Ne Kadar?

Artan fiyatlar nedeniyle günümüzde oyun satın almak çok zor hâle geldi. PlayStation mağazasına gelen zam ile birlikte bazı oyunların fiyatları 3 bin 449 TL'ye ulaştı. Örneğin 2 Ekim 2025 tarihinde satışa sunulması beklenen Ghost of Yotei'nin ön sipariş fiyatı 2 bin 799 TL'den 3 bin 449 TL'ye yükseldi.

28 Ağustos 2025 tarihinde çıkacak Metal Gear Solid Delta: Snake Eater'ın ön sipariş fiyatı için 2 bin 799 fiyat etiketi belirlenmişti. Oyunun ücreti zam ile birlikte 3 bin 449 TL'ye yükseldi. Bu iki oyunun Digital Deluxe sürümü ise 3 bin 149 TL yerine artık 3 bin 849 TL'ye satılıyor.

26 Haziran 2025 tarihinde satışa sunulan Death Stranding 2: On the Beach de zamlandı. Oyunun fiyatı 2 bin 799 TL'den 3 bin 449 TL'ye yükseldi. Oyunun Digital Deluxe sürümü ise 3 bin 849 TL oldu.

Korku oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Silent Hill f 3 bin 449 TL'ye yükseldi. The Last of Us Part I'in fiyatı da 3 bin 449 TL oldu. Oyunların güncel fiyatları şu şekilde: