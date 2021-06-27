DSÖ, 2 Doz Aşı Olanları Delta Varyantı Konusunda Uyardı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Delta varyantı ile ilgili oldukça önemli bir uyarıda bulundu. DSÖ, iki doz aşı yaptıranların da maske takmaya devam etmesi gerektiğinin altını çizdi. Yapılan açıklamada ayrıca maske takmanın yanı sıra sosyal mesafe ve hijyen kurallarına da dikkat edilmesinin gerekli olduğu belirtildi.

DSÖ'nün Delta Varyantı Uyarısı Endişe Verdi

İlk olarak Hindistan'da ortaya çıkan ve şu anda en az 92 ülkede yer alan Delta isimli varyant tehlike saçıyor. Dünyanın dört bir noktasında vaka sayılarının hızlı bir şekilde yeniden artmasına neden olan varyant ile ilgili endişe verici uyarı yapıldı.

DSÖ'nün ilaç ve sağlık ürünlerinden sorumlu genel direktör yardımcısı Dr. Mariangela Simao, yaptığı açıklamada, iki doz aşı yaptıran insanların da kendilerini güvende hissetmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Koronavirüs aşısının tek başına koruma sağlamadığını belirten Dr. Mariangela Simao, insanların maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam etmesi gerektiğini açıkladı. Yani iki doz aşı yaptıran insanların da kalabalık ortamlardan kaçınması, el hijyenine dikkat etmesi ve maske takmaya devam etmesi gerekiyor.

Şu anda Delta semptomlarının mevcut koronavirüs belirtilerinden farklı olup olmadığı kanıtlanmadı fakat koronavirüs hastalarında gözlemlenen değişik belirtiler ortaya çıktı. Doktorlar, kangren, şiddetli mide rahatsızlıkları, ishal, kan pıhtısı ve iştime kaybının Delta'dan kaynaklandığını tahmin ediyor. Elbette söz konusu varyantın bu belirtilere neden olduğu ile ilgili herhangi bir bilimsel bir kanıt bulunmuyor.

COVID-19 Aşıları Delta Varyantına Karşı Etkili mi?

İngiltere Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından mayıs ayının sonlarında yapılan araştırma, iki doz BioNTech ya da AstraZeneca aşısının Delta'ya karşı etkili olduğunu ortaya çıkardı. Söz konusu varyanta karşı BioNTech aşısı yüzde 88 oranında etkiliyken AstraZeneca aşısı ise yüzde 60 oranında etkili olduğunu belirtelim. Her iki aşının da bir dozu B1617.2'ye karşı yüzde 33,5 oranında etkinliğe sahip.

İskoçya'daki çalışmada Delta'ya karşı iki doz BionTech aşısının %79, iki doz AstraZeneca aşısının ise %60 oranında etkili olduğu ortaya çıktı. Söz konusu etkinlik oranları, iki doz uygulandıktan iki hafta sonra gözlemlendi.