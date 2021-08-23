Delta Varyantına Karşı En Savunmasız Kişiler Açıklandı

Delta varyantına karşı en savunmasız kişiler belli oldu. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, konu ile ilgili oldukça önemli açıklamada bulundu. Doç. Dr. Kayıpmaz, Delta'ya karşı en savunmasız kişilerin aşıları tamamlanmamış kişiler olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz aylarda Hindistan'da yeni bir varyant ortaya çıkmıştı. Varyant, ilk olarak "Hindistan varyantı" olarak isimlendirilmişti fakat Hindistan Bilgi Teknoloji Bakanlığı, varyanta ülkenin isminin verilmesinin yanlış olduğunu belirtmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bunun üzerine varyantları Yunan alfabesinin harfleri ile yeniden adlandırdı. Böylece Hindistan varyantının ismi "Delta" oldu. İlk başta Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantı kısa süre içerisinde dünya geneline yayıldı.

Delta Varyantına Karşı En Savunmasız Kişiler Aşı Yaptırmayanlar!

Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Delta varyantı ile enfekte olan kişilerin hastaneye yatırılma olasılığının Alfa ya da Vuhan varyantlarıyla enfekte olanlara kıyasla daha yüksek olduğunu ifade etti.

Aşıların hala varyantlara karşı etkinliğini koruduğunu belirten Doç. Dr. Kayıpmaz, "Delta varyantı karşısında en savunmasız kişilerin aşıları tamamlanmamış kişiler olduğu bildirilmektedir. Aşılar bizleri koronavirüse karşı etkin biçimde korumaktadır. Aşıları tamamlanmış kişilerin hastaneye yatış, hastalığı ağır geçirme ve virüs nedenli ölüm riski, aşısız kişilere göre anlamlı ölçüde düşüktür" dedi.

Aşılanma ile beraber bireysel tedbirlerin de hala önemini ve geçerliliğini koruduğunu söyleyen Doç. Dr. Kayıpmaz, "Daha bulaşıcı olduğu ortaya konan Delta varyantına karşı elimizdeki en önemli koruyucularımız aşıyla birlikte bireysel tedbirlerimizdir" şeklinde konuştu.

Delta varyantının bulaşmasının azaltılması için maske kullanımının önemli olduğunun altını çizen Doç. Dr. Kayıpmaz, kapalı alanlarda hane halkı dışındaki kişilerle bir arada bulunulduğunda maske kullanımının önemli ölçüde koruyucu olduğunu söyledi ve açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"Toplu taşıma araçları, alışveriş merkezleri, süpermarketler gibi kapalı alanlarda mutlaka maske kullanımına devam edilmelidir."

Koronavirüsten korunmak için kalabalık ortamlardan mümkün olduğu kadar uzak durulması gerektiğini belirten Doç. Dr. Kayıpmaz, "Yapılan çalışmalar kişiler arasında fiziki mesafe açıldıkça, Delta varyantının da bulaşma riskinin düştüğünü göstermektedir" sözlerine yer verdi.