Delta Varyantının Yeni Semptomları Açıklandı!

Delta varyantının yeni semptomları belli oldu. Peki, Delta varyantına yakalanan kişilerde hangi belirtiler görülüyor? Bulaşıcık oranı yüksek olması ile endişe veren Delta varyantının belirtileri ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Delta Varyantının Yeni Semptomları Neler?

Öksürük

Nefes Darlığı

Ateş

Baş ağrısı

Boğaz ağrısı

Burun akıntısı

Vücut ağrısı

Geçtiğimiz aylarda Hindistan'da yeni bir varyant ortaya çıkmıştı. Varyant, ilk olarak "Hindistan varyantı" olarak isimlendirilmişti fakat Hindistan Bilgi Teknoloji Bakanlığı, varyanta ülkenin isminin verilmesinin yanlış olduğunu belirtmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bunun üzerine varyantları Yunan alfabesinin harfleri ile yeniden adlandırdı. Böylece Hindistan varyantının ismi "Delta" oldu. İlk başta Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantı kısa süre içerisinde dünya geneline yayıldı.

Hürriyet'teki habere göre doktor George Monks, 100'den fazla ülkede görülen Delta varyantının yeni belirtilerini duyurdu. Delta varyantına yakalanan hastaların tat ve koku kaybı yaşamadığı açıklandı. Özellikle yeni tip koronavirüsün yeni çıktığı zamanlarda çok sayıda hastada tat ve koku kaybı yaşanıyordu.

Delta varyantının belirtileri arasında öksürük, ateş, nefes darlığı, vücut ve baş ağrıları gibi belirtilerin yer aldığı belirtildi. İngiltere'de gerçekleştirilen bir araştırmanın da bu belirtileri doğruladığı ifade edildi. En çok bildirilen belirtilerin baş ağrısı, boğaz ağrısı ve burun akıntısı olduğu açıklandı.

Gerçekleştirilen bir araştırmada 40'lı yaşların altındaki hastaların yüzde 66'sında baş ağrısı, yüzde 53'ünde boğaz ağrısı, yüzde 49'unda burun akıntısı ve yüzde 42'sinde ise ateş görüldüğü ortaya çıktı. Aynı araştırmaya göre virüse yakalanan gençlerin artık daha hafif soğuk algınlığı belirtilere sahip.

İngiltere'de binlerce yeni tip hastasının verileri incelenerek gerçekleştirilen araştırmaya göre koku kaybı olarak bilinen anosmi artık yeni tip koronavirüste en yaygın 10 belirti arasında yer almıyor. Dolayısıyla yapılan araştırma, koronavirüs belirtilerinin Delta varyantı ile birlikte değiştiğini gözler önüne seriyor.

Bilim insanları, Delta varyantının yüksek bulaşıcılık oranına sahip olduğundan dolayı insanların maske takmaya devam etmesi gerektiğinin altını çizdi. Yeni tip koronavirüs aşılarının Delta varyantı ile mücadele kapsamında oldukça önemli bir role sahip olduğu belirtildi. Dolayısıyla insanların aşı olması gerektiği ifade edildi.