Finlandiya, Sonsuz Enerji Kaynağı Keşfetti Ama "Ufak" Bir Sorun Var

Finlandiyalı bilim insanları tam 20 milyon yıl boyunca enerji üretebilecek bir jeotermal kaynağı ortaya çıkardı. Ancak bu sonsuz enerji kaynağı, büyük bir sorunla birlikte geliyor.

Jeotermal enerji, yer kabuğunun derinliklerinden gelen ısıyla enerji üretme sürecine dayanıyor. Bugüne kadar bunun en başarılı uygulamasını İzlanda’da görmüştük. Bu yöntemle yüksek sıcaklık ve jeolojik aktivitenin uygun koşullarda birleşmesiyle mümkün kılınıyor.

Finlandiya’nın keşfi ise jeotermalin potansiyelini Avrupa’da daha geniş bir alana taşımayı hedefliyor. Amaç İzlanda'nın yolundan giderek karbon salınımını azaltmak; azaltırken de bu yeni kaynağı kullanmak.

Kuzey Denizi'nde Proje Yönetilecek

Fransa’da bir şirket olan CGG (Compagnie Générale de Géophysique-Veritas) jeotermal enerjiyi daha geniş bir ölçekte kullanmak isteyenler listesinde. Özellikle Kuzey Denizi’nde yürütülmesi planlanan bir projeyle deniz altındaki fay hatlarından kaçan sıcaklığı kullanarak enerji üretmek istiyor.

Bu proje, MIT destekli bir teknolojiyle, denizin 20 kilometre altına kadar inebilen özel sondaj sistemlerini kullanmayı temel alıyor. Elde edilen ısıyla hem elektrik üretimi hem de sıfır emisyonlu hidrojen ve yeşil amonyak üretimi yapılabilir. Ayrıca bu sistemin yan ürün olarak tatlı su sağlayabileceği de belirtiliyor.

"Ufak" Bir Sıkıntı Var: Derin Sondaj Teknolojisi Yetersiz

Jeotermal enerji, geleceğin enerjisi olarak gösterilse de derin sondaj ve üretim teknolojileri henüz bu ve bu kulvardaki projeleri hayata geçirecek kuvvete erişmedi. Özellikle deniz altında kurulan santrallerin çevresel etkileri, maliyet analizi ve uzun vadeli sürdürülebilirliği gibi detayların çözümlenmesi gerekiyor.

Bu projelerin hayata geçebilmesi için teknoloji, çevre ve finansal açıdan epey ciddi bir destek gerekiyor.

Siz ne düşünüyorsunuz? Böyle bir teknolojiye yakın gelecekte erişebilir miyiz yoksa bir hayalden mi ibaret? Yorumlarda tartışmaya bekliyoruz.