Denizli'de Bir Fabrika, Şarjda Bırakılan Telefon Yüzünden Yanıp Kül Oldu!

Günümüz akıllı telefonlarının zaman zaman aşırı ısınma nedeniyle sorunlar yaşadığını ve nadiren de bu sorunların tehlikeli patlamalara yol açabildiğini biliyoruz. Benzer bir olay son olarak Denizli'de meydana geldi. Bir ambalaj fabrikasında şarjda bıraklan telefon, fabrikada büyük bir yangına yol açtı. Detaylar haberde.

Şarjda Bırakılan Telefon Fabrikayı Kullanılmaz Hale Getirdi!

Merkezefendi ilçesinde bulunan bir ambalaj fabrikasında şarjda bırakılan telefon, önce aşırı ısındı ve sonrasında da patladı. Cihazdan çıkan alevler kısa bir sürede tüm fabrikayı sardı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi intikal etti. İtfaiye ekiplerinin büyük uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangın sonrasında fabrika kullanılamaz hale geldi.

Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, dumandan etkilenen bazı vatandaşlara olay yerinde müdahale edildi. Olayla ilgili olarak polis soruşturmasının devam ettiğini de belirtelim.

Başta akıllı telefonlar olmak üzere pek çok cihaz, batarya veya şarj kablosundaki arızalar nedeniyle yanma veya patlama riski taşıyabiliyor. Söz konusu bataryaların hasar görmesi, şişmesi veya orijinal donanımlar yerine uyumsuz veya çakma donanımların kullanılması bu riskleri artıran unsurların başında geliyor.

Ayrıca, üretim fabrikaları gibi yanıcı ve patlayıcı maddelerin bolca bulunduğu yerlerde can ve mal kaybının öne geçilmesi için kullanıcıların daha bilinçli davranması gerekiyor.

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