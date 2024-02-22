Telefon Şarj Olmama Sorunu: Nedenleri ve Çözümleri

Bugüne kadar sorunsuz bir şekilde şarj edip kullandığınız cep telefonunuz artık şarj olmuyor mu? Hemen paniğe kapılmayın. Bunun için hemen teknik destek almanız şart olmayabilir. Birkaç basit yöntemle telefonunuzun şarj olmama sorununu ortadan kaldırabilirsiniz.

Android veya iPhone fark etmez, tüm akıllı telefonlarda bu noktalara dikkat ederek şarj ile ilgili problemlere çözüm üretebilirsiniz. İşte, sorunsuz cep telefonu şarjı için bilmeniz gerekenler!

Cep Telefonu Şarj Olmama Nedenleri

‘Cep telefonum neden şarj olmuyor?’ diye düşünüyorsanız bunun birkaç temel sebebi olabilir. Aşağıdaki durumlardan birini yaşayıp yaşamadığınızı kontrol etmekle işe başlayabilirsiniz.

Güç kablosunda herhangi bir deformasyon ve temassızlık olması

Şarj portunda biriken toz ve kirler

Üçüncü parti yazılımların engel olma ihtimali

Cihazın aşırı ısınması

Aksesuar kaynaklı sorunlar

Cep Telefonu Şarj Olmuyorsa Ne Yapmalısınız?

Yukarıdaki sebeplerden veya sizce başka bir nedenden dolayı telefonunuzu şarj edemiyorsanız aşağıdaki çözüm yollarını deneyebilirsiniz. Bu çözümleri denemeden cihazı servise göndermek sizi hem vakit hem de nakit anlamında zarara uğratabilir. Bu yüzden öncelikle kendiniz hangi işlemleri uygulayabileceğinize bakalım.

1. Güç Bağlantısına İlişkin Kontrolleri Yapın

Cihazınızın bağlı olduğu prizin çalışıp çalışmadığını kontrol etmekle başlayabilirsiniz. Bulunduğunuz mekandaki farklı prizlerde şarj denemesi yapın.

Bilgisayar, uydu alıcısı gibi kaynaklardan telefonunuzu şarj etmeye çalışıyorsanız USB ile elde edilen enerji yeterli olmayabilir. Başka bir güç kaynağı kullanın.

Ardından kabloda gözle görülür bir hasar olup olmadığını kontrol etmelisiniz.

Elinizde varsa cihaza uygun başka bir kablo ile şarj etmeyi deneyin. Eğer bu kablo ile sorun çözülüyorsa şarj kablosunu değiştirmenin vakti gelmiş demektir.

Adaptörün bozulup bozulmadığını anlamak için ise farklı bir adaptör veya güç kaynağı kullanmayı deneyebilirsiniz.

2. Şarj Portunu Temizleyin

Kullandığınız güç kaynağı, kablo ve adaptör başka cihazları şarj edebiliyorsa telefonunuzun şarj portunu kontrol etmelisiniz.

Şarj kablosunun cihaza bağlandığı kısımda zamanla biriken kirler sizi engelliyor olabilir. Yumuşak uçlu bir fırça veya kulak çubuğu ile bu bölgeyi temizleyebilirsiniz.

Yoğun kullanım sebebi ile şarj portunda aşınma veya oksitlenme gibi durumlar meydana gelebilir. Bu tip bir sorun yaşıyorsanız şarj portunu değiştirmeniz gerekebilir.

3. Aksesuarlardan Kaynaklanan Sorunları Tespit Edin

Belki de sorun sandığınız kadar karmaşık değildir. Cep telefonunuzun kılıfını çıkartıp cihazını şarj etmeyi deneyin.

Mümkünse kablosuz bir şarj standında dolum yapmaya çalışın. Bu sayede sorunun pilden mi yoksa aksesuarlardan mı kaynaklandığını kolayca saptayabilirsiniz.

Sorun pilden kaynaklanıyorsa batarya değişimi yapmanız gerekebilir.

Bazen de sahte aksesuar kullanımı bu tarz sorunlara neden olabilir.

4. Cihazı Yeniden Başlatın

Telefonunuz fazla ısındıysa veya arka planda çalışan uygulamalar telefonu yorduysa cihazınızı şarj etmekte zorlanabilirsiniz.

Klasik bir yöntem olarak kapat-aç yapmayı, hatta mümkünse cihazınızı bir süre kapalı tutup o şekilde şarj etmeyi deneyebilirsiniz.

Şarjınız tamamen bittiyse telefonun açılması biraz zaman alabilir. Bir süre şarjda beklettiğiniz telefonun bataryası dolmaya başladığında cihazı tekrar açmayı deneyebilirsiniz.

Bütün bunlar sorunu çözmeniz için yeterli olmadıysa teknik destek almanız gerekir. Cihazınızı servise gönderip şarj probleminin ortadan kalkmasını sağlayabilirsiniz.