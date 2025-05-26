Günlük Kiralık Evde Prize Saklanmış Gizli Kamera Skandalı!

Denizli'de günlük kiralanan bir evde tüyler ürperten bir olay yaşandı. Evde konaklayan bir kişi, güvenlik kontrolleri esnasında prizin içine yerleştirilmiş bir gizli kamera buldu. Yetkililerin hızlıca devreye girmesinin ardındna yapılan incelemelerde ev sahibinin birden fazla dairede bu yöntemi kullandığı ortaya çıktı.

Günlük Kiralık Evde Gizli Kamera Bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde M.A. isimli bir kişi, kaldığı günlük kiralık evde duvardaki prizden gelen ışığı fark ederek şüphelendi. Prizin içini açtığında, yatağı ve banyoyu gözetleyen bir gizli kamera ile karşılaştı. Olayı cep telefonuyla kaydeden M.A., hemen polise başvurdu.

Polis ekipleri tarafından yürütülen aramada hepsi benzer amaçlar için kullanılan üç farklı dairede de benzer düzenekler tespit edildi. Cihazlarda yer alan hafıza kartlarında, çok sayıda kişinin mahrem anlarının kaydedildiği belirlendi. Aşağıda yer alan videoda M.A.'nın düzeneği incelediği anları görebilirsiniz.

Denizli'de, günlük kiralık bir dairede prizde bulunan gizli kamera düzeneğine ait görüntüler.pic.twitter.com/OAmhAV6yTZ https://t.co/zd8lZbuO9N — BPT (@bpthaber) May 26, 2025

Belirtmekte yarar var ki günlük kiralık evler sık sık benzer haberlerle gündeme geliyor. Söz konusu iş modeli üzerinde denetim neredeyse sıfıra yakın. Bu nedenle uzmanlar, vatandaşları dikkatli olmaları gerektiği yönünde uyarıyor. Mümkün olduğu kadar kişi değil kurumlarla iş yapmaya çalışın ve potansiyel gizli kameraları mutlaka arayın. Peki gizli kamera nasıl tespit edilir?

Günlük Kiralık Evlerde Gizli Kamera Nasıl Tespit Edilir?

Telefon ışığı ile kontrol edin.

Telefon kamerası ile kontrol edin.

Akıllı telefon uygulamaları kullanın.

Duvardaki prizler, avizeler, duman dedektörleri, saatleri yakından inceleyin.

Günlük kiralık evlerde gizli kamera riskine karşı dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle banyo ve yatak odası gibi insanların rahat olduğu ortamlar kontrol edilmeli ve potansitel kamera noktaları detaylıca aranmalıdır. İşte gizli kamera tespit yöntemleri:

Telefon Işığı ile Gizli Kamera Arayın

amera lensleri ışığı yansıtır. Karanlık bir odada duvara, prize veya şüpheli nesnelere ışık tuttuğunuzda küçük bir parıltı görebilirsiniz. Özellikle de yukarıda bahsettiğimiz rahat alanları doğrudan gören priz gibi şüpheli alanları arayın.

Telefon Kamerası ile Gizli Kamera Arayın

Bazı kameralar gece görüşü için IR LED kullanır. Bunları gözle göremezsiniz, ancak bir cep telefonu kamerasıyla (kamerayı açıp ekrana bakarak) tespit edebilirsiniz. Karanlıkta kırmızı veya beyaz yanıp sönen noktalar görürseniz, gizli kamera olabilir.

Gizli Kamera Tepsit Uygulamaları Kullanın

"Fing" gibi ağ tarayıcı uygulamalarla bağlı cihazları kontrol edin. Şüpheli bir cihaz görürseniz, interneti kapatıp sinyalin kesilip kesilmediğini test edin. Ancak bu yöntem kesin çözüm değildir. Bu nedenle sadece bir ek tedbir olabilir.

Şüpheli Ev Araçlarını Kontrol Edin

Duvardaki prizler, duman dedektörleri, saatler, USB şarj aletlerini mutlaka inceleyin. Bunlar yukaırdaki haberde de görebileceğiniz üzere en yaygın kamera saklama noktalarıdır. Elle kontrol ederek içlerinde küçük delikler olup olmadığına bakın.