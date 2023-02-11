Deprem Bölgesinde İletişim Hakkında Mobil Operatörler Açıklama Yaptı
Deprem bölgesinde 5 gündür devam eden iletişim sorunları hakkında gelen eleştiriler sonrasında mobil operatörler açıklama yaptı. İşte detaylar!
6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrasında iletişim hatları kesilmiş ve uzun bir süre boyunca sağlıklı bir bilgi akışı sağlanamamıştı. Depremin beşinci gününü geride bıraktığımız saatlerde bazı bölgelerde hala iletişimin sağlanamaması sonrasında eleştirilere maruz kalan mobil operatörler, yeni açıklamalarda bulundu.
Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği(m-TOD) tarafından yapılan açıklamada tüm operatörlerin deprem bölgesinde iyileştirme operasyonları için özveriyle çalıştığı bilgisinin altı çizildi.
İşte m-TOD'un Aktardığına Göre Deprem Bölgesinde İletişim İyileştirmeleri İçin Bazı Veriler
Artan tepkilerin ardından sahada gerekli ekipmanlar ile donatılmış uzman ekiplerin görev yaptığını, baz istasyonu hatlarının yeniden kurulması için canla başla çalışıldığını belirten m-TOD, mobil baz istasyonlarının da kurulduğunu açıkladı.
m-TOD, aynı zamanda afet etkisi altında kalan illerde yapılan çalışmalara dair bazı rakamlar da yayımladı.
- Bölgede yer alan 8900 baz istasyonundan kullanılamaz hale gelen 1400'den fazlası onarıldı. Bölgedeki baz istasyonları %90'ı hizmet verebilmektedir.
- Enerji ihtiyacı için bölgeye 3500'den fazla jeneratör sevk edildi.
- Bölgede kullanılamayacak hale gelmiş baz istasyonlarının yerini alması için 241 mobil baz istasyon sevk edildi.
- Bölgede iletişim hatlarının sürdürülebilirliğini sağlamak için 1830 saha çalışanı, 7/24 görev yapmak üzere bölgeye sevk edildi.
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Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi olan ve 7.7 büyüklüğünde gerçekleşen depreme dair yeni detaylar gelmeye devam ediyor.
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