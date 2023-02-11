Deprem Bölgesinde İletişim Hakkında Mobil Operatörler Açıklama Yaptı

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrasında iletişim hatları kesilmiş ve uzun bir süre boyunca sağlıklı bir bilgi akışı sağlanamamıştı. Depremin beşinci gününü geride bıraktığımız saatlerde bazı bölgelerde hala iletişimin sağlanamaması sonrasında eleştirilere maruz kalan mobil operatörler, yeni açıklamalarda bulundu.

Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği(m-TOD) tarafından yapılan açıklamada tüm operatörlerin deprem bölgesinde iyileştirme operasyonları için özveriyle çalıştığı bilgisinin altı çizildi.

İşte m-TOD'un Aktardığına Göre Deprem Bölgesinde İletişim İyileştirmeleri İçin Bazı Veriler

Artan tepkilerin ardından sahada gerekli ekipmanlar ile donatılmış uzman ekiplerin görev yaptığını, baz istasyonu hatlarının yeniden kurulması için canla başla çalışıldığını belirten m-TOD, mobil baz istasyonlarının da kurulduğunu açıkladı.

m-TOD, aynı zamanda afet etkisi altında kalan illerde yapılan çalışmalara dair bazı rakamlar da yayımladı.