Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye Devasa Deprem Desteği
AFP'de yer alan habere göre Dünya Bankası Türkiye'ye büyük bir deprem desteği verecek. İşte detaylar!
Kahramanmaraş'ta gerçekleşen depremlerin ardından dünyanın birçok bölgesinden depremzedelere yardım yağıyor. Ülkelerden ve uluslararası birçok firmadan gelen bağışların ardından şimdiye kadarki en büyük destek Dünya Bankası'ndan geldi.
#BREAKING World Bank to provide Turkey $1.78 billion for recovery after earthquake pic.twitter.com/VGhvixlsTC— AFP News Agency (@AFP) February 9, 2023
AFP'de yer alan habere göre Dünya Bankası, Kahramanmaraş depremi nedeniyle Türkiye'ye 1 milyar 780 milyon dolarlık yardım yapma kararı aldı. Şimdilik yardımın detayları ve ne zaman gerçekleştirileceği hakkında bilgiler bulunmuyor. Güncellemeleri haberimizden takip edebilirsiniz.
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Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi olan ve 7.7 büyüklüğünde gerçekleşen depreme dair yeni detaylar gelmeye devam ediyor.
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