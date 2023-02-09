Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye Devasa Deprem Desteği

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen depremlerin ardından dünyanın birçok bölgesinden depremzedelere yardım yağıyor. Ülkelerden ve uluslararası birçok firmadan gelen bağışların ardından şimdiye kadarki en büyük destek Dünya Bankası'ndan geldi.

#BREAKING World Bank to provide Turkey $1.78 billion for recovery after earthquake pic.twitter.com/VGhvixlsTC — AFP News Agency (@AFP) February 9, 2023

AFP'de yer alan habere göre Dünya Bankası, Kahramanmaraş depremi nedeniyle Türkiye'ye 1 milyar 780 milyon dolarlık yardım yapma kararı aldı. Şimdilik yardımın detayları ve ne zaman gerçekleştirileceği hakkında bilgiler bulunmuyor. Güncellemeleri haberimizden takip edebilirsiniz.