Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye Devasa Deprem Desteği

AFP'de yer alan habere göre Dünya Bankası Türkiye'ye büyük bir deprem desteği verecek. İşte detaylar!

Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye Devasa Deprem Desteği
Samet Dönmez
Samet Dönmez -

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen depremlerin ardından dünyanın birçok bölgesinden depremzedelere yardım yağıyor. Ülkelerden ve uluslararası birçok firmadan gelen bağışların ardından şimdiye kadarki en büyük destek Dünya Bankası'ndan geldi.

AFP'de yer alan habere göre Dünya Bankası, Kahramanmaraş depremi nedeniyle Türkiye'ye 1 milyar 780 milyon dolarlık yardım yapma kararı aldı. Şimdilik yardımın detayları ve ne zaman gerçekleştirileceği hakkında bilgiler bulunmuyor. Güncellemeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

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