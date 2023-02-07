Deprem Bölgesinde Vergiler Ertelendi

6 Şubat tarihinde meydana gelen depremin ardından arama-kurtarma çalışmaları son hız devam ediyor. Devletin imkanları depremzedelerin hayatını kolaylaştırmak adına seferber edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptığı açıklamada 31 Temmuz 2023 tarihine kadar deprem bölgesinde vergilerin ertelendiğini açıkladı.

Mücbir sebep hali olarak ilan edilen açıklamayla birlikte 31 Temmuz 2023 tarihine kadar vergi mükellefleri ödeme yapmayacak.

Vergi Ertelemesi Alan İller Hangileri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 6 Şubat Kahramanmaraş depremi sonrasında "Deprem bölgesinde bulunan 31 Temmuz 2023'e kadar mücbir sebep hali ilan edildi." açıklamasında bulundu.

Böylece aşağıda yer alan illerde yaşayan mükellefler, mücbir sebep hali kapsamına girdi.

Kahramanmaraş

Gaziantep

Hatay

Kilis

Diyarbakır

Adana

Osmaniye

Şanlıurfa

Adıyaman

Malatya

*Fotoğraflar 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerini yansıtmamaktadır.