Depreme Dair Provokatif Paylaşım Yapan Şüpheliler Tutuklandı!
Depremin ardından sosyal medyada yardım çağrıları sürüyor. Bazı provokatif kişilerse yapmış oldukları paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındı. İşte detaylar!
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş'ta yaşanan ve tüm ülkeyi derin bir yasa boğan depremle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan 90 kişi tespit edildi ve 4 şüpheli ise gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde gerçekleşen iki büyük deprem 10'dan fazla şehirde büyük harap yarattı. Depreme dair sosyal medya üzerinden 90 hesap yöneticisinin provokatif paylaşımlarda bulunduğunu tespit eden Emniyet Genel Müdürlüğü, bu doğrultuda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü 7/24 Sanal Devriye Faaliyetinde
Emniyet Genel Müdürlüğü açıklamasında sanal devriye faaliyetlerinin 7/24 sürdüğünü belirtti. Bu doğrultuda sosyal medya platformları üzerinden yardım çağrısında bulunanların vermiş olduğu bilgiler üzerinden koordinasyon kurulduğuna değinildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu açıklamanın tam hâli şu şekilde:
"Kahramanmaraş/Pazarcık merkezli yaşanan depreme ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 90 hesap yöneticisinin tespiti yapılarak ilgili birimlere gönderilmiş, Cumhuriyet Başsavcılıklarınca alınan talimat gereği 4 şahıs gözaltına alınmıştır. Diğer hesap yöneticileri ile ilgili iş ve işlemler devam etmektedir."
SON DAKİKA: Deprem Sonrası Gündem Haberleri (Güncelleniyor)
Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi olan ve 7.4 büyüklüğünde gerçekleşen depreme dair yeni detaylar gelmeye devam ediyor.
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