Depreme Dair Provokatif Paylaşım Yapan Şüpheliler Tutuklandı!

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş'ta yaşanan ve tüm ülkeyi derin bir yasa boğan depremle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan 90 kişi tespit edildi ve 4 şüpheli ise gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde gerçekleşen iki büyük deprem 10'dan fazla şehirde büyük harap yarattı. Depreme dair sosyal medya üzerinden 90 hesap yöneticisinin provokatif paylaşımlarda bulunduğunu tespit eden Emniyet Genel Müdürlüğü, bu doğrultuda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü 7/24 Sanal Devriye Faaliyetinde

Emniyet Genel Müdürlüğü açıklamasında sanal devriye faaliyetlerinin 7/24 sürdüğünü belirtti. Bu doğrultuda sosyal medya platformları üzerinden yardım çağrısında bulunanların vermiş olduğu bilgiler üzerinden koordinasyon kurulduğuna değinildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu açıklamanın tam hâli şu şekilde: