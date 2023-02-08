Depremin Uydu Görüntüleri Paylaşıldı: İşte Depremin Yol Açtığı Yıkım!

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 şiddetinde meydana gelen iki büyük deprem, ülkemizin 10 şehrini etkiledi ve büyük enkaza ve can kaybına neden oldu. ABD'li bir uzay şirketi ve Çin'e ait bir uydu depremin yarattığı yıkımı tüm gerçekliğiyle gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş merkezli deprem, Hatay, Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa dâhil olmak üzere toplam 10 şehri derinden etkiledi. Depremin neden olduğu yıkım uzay ve uydu görüntülerinden açıkça görülebiliyor.

ABD Merkezli Maxar Şirketinin Görüntüleri

Our latest images from the #earthquake in #Turkey. Weather and cloud cover have been a factor in obtaining new imagery of the affected areas. We will be releasing new imagery as we get it. Seen here is a before (Oct 4, 2022) and after (Feb 7, 2023) overview of #Islahiye, Turkey. pic.twitter.com/CAvQvjb1bZ — Maxar Technologies (@Maxar) February 7, 2023

ABD merkezli bir şirket olan Maxar'ın Twitter üzerinden paylaştığı uydu görüntüleri, Gaziantep'in İslahiye ilçesinin 4 Ekim 2022 ve 7 Şubat 2023 tarihlerinde çekilmiş iki görüntüsünü kıyaslıyor. Görüntülere bakıldığında gerçekleşen depremin şehirde büyük bir yıkıma yol açtığı görülebiliyor.

Çinli Spacety Şirketinin Uydu Görüntüsü

Çinli Spacety şirketi de Chaohu-1 uydusunu kullanarak yıkımın görüntülerini paylaştı. Bu görüntülerde merkezi yerlerin büyük hasar aldığını görebiliyoruz.

Depremdeki can kaybı saat 12:00 itibariyle 7.000'i aştı. 10 şehirde aynı anda kurtarma çalışmaları sürüyor.