Depremin Uydu Görüntüleri Paylaşıldı: İşte Depremin Yol Açtığı Yıkım!

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 şiddetinde meydana gelen iki büyük deprem, ülkemizin 10 şehrini etkiledi ve büyük enkaza ve can kaybına neden oldu. ABD'li bir uzay şirketi ve Çin'e ait bir uydu depremin yarattığı yıkımı tüm gerçekliğiyle gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş merkezli deprem, Hatay, Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa dâhil olmak üzere toplam 10 şehri derinden etkiledi. Depremin neden olduğu yıkım uzay ve uydu görüntülerinden açıkça görülebiliyor.

Our latest images from the #earthquake in #Turkey. Weather and cloud cover have been a factor in obtaining new imagery of the affected areas. We will be releasing new imagery as we get it. Seen here is a before (Oct 4, 2022) and after (Feb 7, 2023) overview of #Islahiye, Turkey. pic.twitter.com/CAvQvjb1bZ