YouTube, Deprem İçin Bağış Özelliğini Yayınladı!

Depremin yıkıcı etkisi toparlanmaya çalışırken tüm dünyadan bağış ve yardımlar da gelmeye devam ediyor. Sivil toplum kuruluşu aracılığıyla YouTube üzerinden de bağış kampanyası başlatıldı. Video içerik platformu üzerinden bağış yapmak isteyenler Barış Özcan'ın iki videosu üzerinden yardımda bulunabiliyor.

Pazartesi gününden bugüne iki büyük depremin geri bıraktığı enkaz, neredeyse tüm dünyayı sarmış durumda. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken yaralılar, evlerini kaybedenler ve erzak konusunda sıkıntı yaşayanların ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Maddi destek olarak büyük bir açığın olduğu bu noktada, LC Waikiki, Eti, Binance gibi şirketler harekete geçti. Birçok büyük şirket yardımcılarını yapmaya devam ederken YouTube'dan da önemli bir adım geldi.

Bağış Özelliği Aktif: 100 Dolar Toplandı (Devam Ediyor)

Canlı yayın ve videolar üzerinden bağış yapma özelliğini aktif eden YouTube'da, içerik üreticilerinden Barış Özcan bu özelliği hızlı bir şekilde kendi videolarına da dahil etti. Bağışta bulunmak isteyen kişiler Barış Özcan'ın kanalından deprem için bağışta bulunabilir.

Özcan'ın bağış kampanyası ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde: "Yardımlarınız Ahbap, ACEV, TOG, İhtiyaç Haritası, TEGV gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarından oluşan bir şemsiye platform olan Afet Platformu'na gidecek."

Bu kamapanya "Turkish Philanthropy Funds" (Türk Hayırseverlik Fonları) sivil toplum kuruluşu desteği ile gerçekleştiriliyor. Kampanya şu an "Mamutlar 2027'de Yaşama Geri Mi Gelecek? ve "7 Adımda Depreme Hazır Olmak" videolarında aktif.

Kampanya dahilinde videolara bakıldığında:

Mamutlar 2027'de Yaşama Geri Mi Gelecek? - 58.279 dolar üzerinde

7 Adımda Depreme Hazır Olmak - 41.642 dolar üzerinde bir bağış tutarına sahip.

YouTube'dan Nasıl Bağış Yapılır?