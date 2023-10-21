Adobe'dan İlgi Çeken Teknoloji: Desen Değiştiren Fütüristik Elbise!

Yazılım şirketi Adobe, kullanıcıların bir düğmeye tıklayarak anında yüzeyindeki desenleri değiştirmesine olanak tanıyan yeni bir fütüristik "dijital elbise" tanıttı.

Adobe'nin "Primrose Projesi" kapsamında üretilen elbise, akıllı aydınlatmalarda olduğu gibi sıvı kristaller kullanılarak inşa edilen "yansıtıcı ışık yayıcı modüller"den oluşuyor.

Fütüristik "Dijital Elbise" Nasıl Çalışıyor?

Araştırmacılar elbisede kullanan teknolojinin temelde akıllı malzemeler kullanılarak inşa edilmiş küçük ekranlar olduğunu söylüyor. Elbise ilk kez geçtiğimiz hafta Adobe'nin MAX konferansında izleyicilere tanıtıldı ve yazılım şirketi bunu "kumaşı hayata geçirmek" olarak tanımladı.

Araştırmacı-model ayrıca elbisenin sadece statik değişikliklere sahip olmadığını, aynı zamanda desenlerin solup kaybolduğu animasyonlu tasarımlara da sahip olduğunu gösterdi.

Elbiseyi sadece tasarlamakla kalmayıp aynı zamanda kendisi de diken Bayan Dierk, kıyafetin harekete bile tepki verebildiğini belirtti.

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