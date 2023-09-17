Destiny 2'de Oyuncuları Güldüren Büyük Hata ve Düzeltme Planları!

Bungie, Destiny 2'deki tüm sandbox'ı mahveden dev bir aksaklık için bir düzeltme sunmaya hazırlanıyor.

Düzeltmeler İki Aşamada Olacak

Destiny 2, oyunculara etkinliklerde veya PvP'de ezber bozan avantajlara sahip silahlar yaratma olanağı veriyor. Oyuncular otomatik tüfeklere pompalı tüfek çerçeveleri yerleştirebilirler, bu da öldürme süresinin büyük ölçüde azalması nedeniyle PvP'deki birini milisaniyeler içinde yok eden bir silahla sonuçlanır.

Destiny 2 oyuncuları, aynı zamanda diğer silahların çerçeveleriyle el bombası fırlatıcıları da üreterek düşmanlara ve PvP oyuncularına son derece patlayıcı mermiler gönderiyor.

İlk olarak, bir geçici çözüm: Bungie, hazırlanmış silahları donatma yeteneğini devre dışı bırakacak (oyuncular silahları hâlâ üretebilir; yalnızca kullanılamazlar). Geliştirici, "yasadışı" bileşenlerle yapılan silahları varsayılan durumuna sıfırlayacak ikinci düzeltmeyle "kısa süre sonra" işçiliği yeniden etkinleştireceğini söylüyor.

Bungie'nin aksaklığı düzeltmek için sunucularını geri alması gerekip gerekmeyeceği belli değildi, ancak geliştiriciler artık "geri alma planının olmadığını" söylüyor.

Bu istismarı kullanan oyuncular da yasaklanmayacak. Bungie, "Yasaklama politikamız uyarınca, bir istismarı keşfeden oyunculara herhangi bir oyun içi kısıtlama veya yasaklama uygulanmayacaktır" diyor.

Siz Destiny 2 oynuyor musunuz, bu hataları fark ettiniz mi? Düşüncelerini yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.