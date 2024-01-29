İki Yıldır Geliştirilmekte Olan Deus Ex Oyunu İptal Edildi!

Eidos Montreal'den yapılan açıklamada geliştirilmekte olan yeni Deus Ex oyununun iptal edildiği açıklandı.

Bir süredir üzerinde çalışılan projenin iptal süreci stüdyonun aldığı işten çıkarma kararlarıyla doğrudan bağlantılı. 97 kişinin işine son verildiği doğrulanırken, stüdyonun 2022 yılında bildirilen çalışan sayısı 481 kişiyi kapsıyordu.

İşine son verilen 97 kişi dışında stüdyoda çalışmaya devam eden tüm çalışanların "orijinal bir franchise"a kaydırıldığı bildirildi.

Eidos Montreal tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada duruma yönelik şu ifadelere yer verildi:

"Son 17 yıldır Eidos'taki ekiplerimiz, derin hikâye anlatımı ve inovasyonu benzersiz oyunlarda birleştirerek sektördeki en sevilen markalardan bazıları üzerinde çalıştı. Gurur duyduğumuz birçok unutulmaz deneyim yarattık ve ekip üyelerimizin hepsinin var gücüyle çalıştığını biliyoruz.

Küresel ekonomik ortam, sektörümüzün içinde bulunduğu zorluklar ve Embracer tarafından duyurulan kapsamlı yeniden yapılanma stüdyomuzu da etkiledi. Geliştirme ekiplerinden, yönetimden ve destek hizmetlerinden 97 kişinin işten çıkarılması gibi zor bir karar alındı.

Bu geçiş sürecinde etkilenen tüm personellerimize destek olmak için çalışıyoruz. Bu çok yetenekli, son derece deneyimli insanların bir sonraki projelerini bulmalarını istiyoruz ve bunun için yardımcı oluyoruz.

Bu zor zamanlardan geçerken, ekibimizin refahı önceliğimiz ve oyuncuların keyif alabilecekleri oyunlar yaratmaya olan bağlılığımız devam edecek."