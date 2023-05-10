DeepMind'ın Kurucusu: "Devletler Yapay Zeka Konusunda Önlem Almalı"

2014 yılında Google tarafından satın alınan, dünyanın en önemli yapay zeka kuruluşlarından olan DeepMind'ın kurucusu Mustafa Suleyman, yapay zekanın geleceği hakkında önemli uyurularda bulundu.

Mustafa Suleyman, yapay zeka nedeniyle işsiz kalabilecek insanlara karşı hükümetlerin önlem alması gerektiğini söyledi.

"Beyaz Yakaların Yaptıkları İşler 5 ile 10 Yıl İçerisinde Çok Farklı Görünecek"

Yapay zeka hızla yükselirken birçok topluluk fazlasıyla endişeli. DeepMind'ın kurucusu Mustafa Suleyman'a göre yapay zeka nedeniyle işini kaybedecek insanlara maddi tazminat verilmesi gerekiyor.

5 ile 10 yıl içerisinde beyaz yakaların yaptıkları işlerin çok farklı görüneceğini söyleyen Suleyman, devletlerin konu hakkında önlemler alması gerektiğini ve risk altında olanların hukuk ve idari çalışanlar olduğunu aktardı.

Yapay zeka sebebiyle işini kaybetme korkusu ise her geçen gün artıyor. Goldman Sachs tarafından yapılan son araştırmaya göre önümüzdeki yıllarda yapay zeka nedeniyle 300 milyon tam zamanlı işçinin işten çıkarılacak.