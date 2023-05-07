Yapay Zekanın Yaptığı Korkutucu Reklamlar Viral Oldu

Bugünlerde neredeyse her iş için bir yapay zeka bulmak mümkün. Ancak yapay zekanın belirli bir amaç uğruna birden fazla işlevi ile bir ürün ortaya koyduğuna nadir rastlıyoruz. Yakın zamanda sosyal medyada ortaya çıkan bazı videolar, yapay zekanın bazen ne kadar güçlü olabileceğini ortaya koydu.

Çeşitli ses, görüntü ve video oluşturma yapay zekaları ile yaratılan reklamlar, ilgi çekici olduğu kadar korkutucu da görünüyor.

İşte Yapay Zekanın Pizza Reklamı

Pepperoni Hug Spot tarafından üretilen yapay zeka reklamında insan yüzlerinin ve ağızlarının oldukça ilginç görünmesi, korkutucu ses ve sloganlar gibi sıradışı ögeler yer alıyor. Markanın sitesine girdiğimizde ise benimsenen tarzın bir tanıtım kampanyası olduğunu görebiliyoruz. Reklamın birkaç gün içerisinde 600 bin izlenme aldığı göz önüne alındığında, başarılı olduğu söylenebilir.

Videonun açıklamasına göre reklamın oluşturulmasında kullanılan yapay zekalar şu şekilde:

Metin: GPT-4

GPT-4 Resimler: Midjourney

Midjourney Video Klipler: Runway Gen2

Runway Gen2 Ses: Eleven Labs

Eleven Labs Müzik: SOUNDRAW AI Music

Welcome.AI kanalında yayınlanan bir diğer reklam videosunda ise bir kola markasının tanıtımı yapılıyor. Parti ortamının kurgulandığı reklam, Stable Diffusion, Midjourney ve ControlNet gibi yapay zeka araçlarından yardım alıyor.

Pizza reklamına kıyasla çok daha büyük kapsamlı bir kurguya sahip olsa da bu reklamda da insanların yüzleri, elleri ve içecekler oldukça garip görünüyor.

Son aylarda deepfake ile ünlü insanların yapmadığı şeyleri yapmış gibi gösterildiğine şahit oluyoruz. Tam olarak deepfake olmasa da bunun en ilginçlerinden biri de Robot Named Roy isimli kanalda yüklendi. Ünlü oyuncu Will Smith'in spagetti yediği video, binlerce izlenme aldı.

Şimdilik reklamlar size kötü gelmiş olabilir. Ancak yalnızca 2 yıl içerisinde sektörün geldiği nokta göz önüne alındığında, birkaç yıl içerisinde televizyonda izlediğimiz reklamları gerçekten yapay zekalar üretebilir!