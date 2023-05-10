Yapay Zeka Gelişimine Tepkiler Büyüyor: Sağlık Uzmanları Uyarılarda Bulundu!

ABD, İngiltere, Avustralya, Kosta Rika ve Malezya'dan sağlık uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından kaleme alınan ve BMJ Global Health tarafından yayınlanan yeni bir makale, yapay zekânın küresel olarak düzenlenmesi çağrısında bulunuyor ve bu teknolojinin insan sağlığı ve refahı için ciddi bir tehdit oluşturduğu uyarısında bulunuyor.

Makale, yapay zekânın insan sağlığına tehdit oluşturmasının üç ana yolunu vurguluyor. İlk olarak en çok altını çizdikleri nokta toplumda büyük miktarda veriyi düzenlemek ve analiz etmek için giderek daha fazla kullanılan yapay zekâ tabanlı sistemler kullanılarak insanların kontrol edilmesi ve manipüle edilmesi.

Yazarlar, 2016 ABD seçimleri de dâhil olmak üzere seçimlerin yapay zekâ tabanlı olarak manipüle edildiği vakalara atıfta bulunarak, bunun siyasi adaylar için "iktidara giden yolu manipüle etmek" için güçlü bir araç olabileceği konusunda uyarıyor.

İkinci olarak, askeri ve savunma sistemlerinde ölümcül otonom silahların kullanılmasıyla ilgili. Son olarak ise yapay zekânın iş ve istihdam üzerindeki etkileri önemli bir endişe kaynağı olarak belirtiliyor.

Yapay Zekânın Gelişimine Karşıt İsim ve Kuruluşlar Artıyor

Makale, yapay zekânın daha gelişmiş bir versiyonunun insanlığın kendisini tehdit edebileceği ve bu tür makinelerin zekâ ve güçlerini insanlara zarar verebilecek veya boyun eğdirebilecek şekillerde uygulama potansiyelinin gerçek olduğu ve dikkate alınması gerektiği konusunda uyarıyor.

Yapay zekâ gelişimi konusunda alarm verenler sadece tıbbi sağlık uzmanları değil. Son yıllarda, "yapay zekânın vaftiz babası" olarak adlandırılan Geoffrey Hinton ve güvenli kullanımını sağlamak için bir dizi kural oluşturulana kadar yapay zekâ gelişiminin askıya alınması çağrısında bulunan bir mektubu imzalayan 1.000 kişi arasında yer alan bir grup uzman da dâhil olmak üzere önde gelen teknoloji figürleri, yapay zekâ gelişiminin tehlikeleri konusunda uyarıda bulunmuştu.

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