Dexter: Resurrection Dizisi Yeni Bölüm Ne Zaman?

Dexter: Resurrection yeni bölüm ne zaman sorusunun yanıtı, Michael C. Hall'ın popüler dizisini izlemek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. Bu rehberde diziye dair birçok soruyu yanıtlayacağız.

Dexter: Resurrection Yeni Bölüm Ne Zaman Çıkacak?

Clyde Phillips tarafından yaratılan Dexter: Resurrection'ın ilk iki bölümü 11 Temmuz 2025 tarihinde Paramount Plus üzerinden yayınlandı. Üçüncü bölüm 18 Temmuz, dördüncü bölüm ise 25 Temmuz tarihinde izleyiciler ile buluşacak. Dexter: Resurrection'ın yeni bölüm tarihleri şu şekilde:

Dexter: Resurrection 3. bölüm tarihi: 18 Temmuz 2025

18 Temmuz 2025 Dexter: Resurrection 4. bölüm tarihi: 25 Temmuz 2025

25 Temmuz 2025 Dexter: Resurrection 5. bölüm tarihi: 1 Ağustos 2025

1 Ağustos 2025 Dexter: Resurrection 6. bölüm tarihi: 8 Ağustos 2025

8 Ağustos 2025 Dexter: Resurrection 7. bölüm tarihi: 15 Ağustos 2025

15 Ağustos 2025 Dexter: Resurrection 8. bölüm tarihi: 22 Ağustos 2025

22 Ağustos 2025 Dexter: Resurrection 9. bölüm tarihi: 29 Ağustos 2025

29 Ağustos 2025 Dexter: Resurrection 10. bölüm tarihi: 5 Eylül 2025

Dexter: Resurrection Fragmanı

Dexter: Resurrection Oyuncuları

Michael C. Hall

Peter Dinklage

Uma Thurman

Jack Alcott

Ntare Guma Mbaho Mwine

JillMarie Lawrence

Darius Jordan Lee

Eric Tabach

Bryan Lillis

Jason Alan Carvell

Yeni Dexter dizisinde Michael C. Hall "Dexter Morgan" karakterini, Peter Dinklage "Leon Prater" karakterini, Uma Thurman "Charley" karakterini, Jack Alcott "Harrison Morgan" karakterini, Eric Tabach ise "Sam Edelstein" karakterini canlandırıyor.

Dexter: Resurrection Konusu

Dexter: Resurrection, 2021'de yayınlanan Dexter: New Blood dizisinin devamı niteliğindedir. Komadan çıktıktan sonra Harrison'ın ortadan kaybolduğunu fark eden Dexter, onu bulmak ve geçmişteki hatalarını düzeltmek için New York'a seyahat eder.