Dexter: Resurrection Dizisi Yeni Bölüm Ne Zaman?
Dexter: Resurrection yeni bölüm ne zaman çıkacak sorusunun yanıtını merak eden kişiler için bir rehber hazırladık. İşte yeni bölüm tarihleri!
Dexter: Resurrection yeni bölüm ne zaman sorusunun yanıtı, Michael C. Hall'ın popüler dizisini izlemek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. Bu rehberde diziye dair birçok soruyu yanıtlayacağız.
Dexter: Resurrection Yeni Bölüm Ne Zaman Çıkacak?
Clyde Phillips tarafından yaratılan Dexter: Resurrection'ın ilk iki bölümü 11 Temmuz 2025 tarihinde Paramount Plus üzerinden yayınlandı. Üçüncü bölüm 18 Temmuz, dördüncü bölüm ise 25 Temmuz tarihinde izleyiciler ile buluşacak. Dexter: Resurrection'ın yeni bölüm tarihleri şu şekilde:
- Dexter: Resurrection 3. bölüm tarihi: 18 Temmuz 2025
- Dexter: Resurrection 4. bölüm tarihi: 25 Temmuz 2025
- Dexter: Resurrection 5. bölüm tarihi: 1 Ağustos 2025
- Dexter: Resurrection 6. bölüm tarihi: 8 Ağustos 2025
- Dexter: Resurrection 7. bölüm tarihi: 15 Ağustos 2025
- Dexter: Resurrection 8. bölüm tarihi: 22 Ağustos 2025
- Dexter: Resurrection 9. bölüm tarihi: 29 Ağustos 2025
- Dexter: Resurrection 10. bölüm tarihi: 5 Eylül 2025
Dexter: Resurrection Fragmanı
Dexter: Resurrection Oyuncuları
- Michael C. Hall
- Peter Dinklage
- Uma Thurman
- Jack Alcott
- Ntare Guma Mbaho Mwine
- JillMarie Lawrence
- Darius Jordan Lee
- Eric Tabach
- Bryan Lillis
- Jason Alan Carvell
Yeni Dexter dizisinde Michael C. Hall "Dexter Morgan" karakterini, Peter Dinklage "Leon Prater" karakterini, Uma Thurman "Charley" karakterini, Jack Alcott "Harrison Morgan" karakterini, Eric Tabach ise "Sam Edelstein" karakterini canlandırıyor.
Dexter: Resurrection Konusu
Dexter: Resurrection, 2021'de yayınlanan Dexter: New Blood dizisinin devamı niteliğindedir. Komadan çıktıktan sonra Harrison'ın ortadan kaybolduğunu fark eden Dexter, onu bulmak ve geçmişteki hatalarını düzeltmek için New York'a seyahat eder.