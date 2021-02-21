Diablo 2: Resurrected Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Diablo 2: Resurrected sistem gereksinimleri belli oldu. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen etkinlikte duyurulan Diablo 2: Resurrected, çok sayıda oyuncuyu sevindirmişti. Peki, Blizzard'ın video oyununu sorunsuz bir şekilde oynayabilmek için hangi sisteme sahip olmak gerekiyor? Konuya dair merak edilen detaylar haberimizde.

Diablo 2: Resurrected Sistem Gereksinimleri Neler?

Blizzard Entertainment, geçtiğimiz günlerde Blizzcon online 2021 etkinliği düzenledi. Düzenlenen etkinlikte milyonlarca Diablo hayranını sevindiren bir duyuru gerçekleşmişti. Diablo 2 video oyununun Remastered sürümü olan Diablo 2: Resurrected, üç boyutlu grafiklere geçiş yapıyor. Blizzard Entertainment bünyesindeki Vicarious Visions tarafından geliştirilmekte olan oyun, derin oynanış mekaniklerini ve önemli tasarım ögelerini koruyacak.

Dolby 7.1 Surround ses desteği ve yenilenmiş müziklerin yer alacağı oyun, 4K çözünürlük desteğine sahip olacak. Diablo 2'nin Remastered sürümü, dinamik ışıklandırma, elden geçirilmiş animasyonlar, büyü efektleri, yeniden tasarlanan sinematik sahneler ve kullanıcı arayüzü ile oyuncuların karşısına çıkacak. Blizzard Entertainment tarafından yapılan açıklamaya göre Diablo 2: Resurrected'da ana oyundan 5, Lord of Destruction genişleme paketinden 2 olmak üzere toplamda 7 farklı oynanabilir karakter yer alacak.

Nostalji yaşamak isteyen Diablo hayranlarının sabırsızlıkla beklediği Diablo 2: Resurrected, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch ve Xbox Series X / S platformlarına bu yıl içerisinde çıkışını gerçekleştirecek. Çok yakında PC platformu üzerinden alfa testi sürecinin başlatılacağı video oyunu, 39,99 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Oyunun mod desteğine sahip olacağı açıklandı.

Diablo 2: Resurrected'i PC platformunda sorunsuz bir şekilde oynayabilmek için hangi sisteme sahip olunması gerektiği belli oldu. Oyunun minimum ve önerilen PC sistem gereksinimleri şu şekilde:

Diablo 2: Resurrected Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i3-3250 / AMD FX-4350

Ekran Kartı: Nvidia GTX 660 / AMD Radeon HD 7850

RAM: 8 GB

Depolama Alanı: 30 GB

Çözünürlük: 1280 x 720

İşletim Sistemi: Windows 10

Diablo 2: Resurrected Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i5-9600k / AMD Ryzen 5 2600

Ekran Kartı: Nvidia GTX 1060 / AMD Radeon RX 5500 XT

RAM: 16 GB RAM

Depolama Alanı: 30 GB

Çözünürlük: 1920 x 1080

İşletim Sistemi: Windows 10

Diablo 2 oyununun Remastered sürümünün PC sistem gereksinimleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sistem gereksinimlerine ilişkin düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.