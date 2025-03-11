Diablo 4 Battle Pass Sisteminden Hoşlanmayanlar İçin İyi Haber

Diablo 4, her sezon 90 kademelik bir Battle Pass sunuyor. Oyuncular, ücretsiz ve ücretli ödüller kazanabiliyor. Son yıllarda neredeyse her canlı hizmet oyununda gördüğümüz bu model, oyuncular için sıradanlaşmaya başladı. Tabii herkes bu konuda aynı fikirde değil.

Rod Fergusson'a göre de bu sistem artık modasını yitirdi ve yenilik yapmanın vakti geldi. Sistemde köklü bir değişiklik yapılacak—Call of Duty tarzı bir değişiklik getirilmesi muhtemel görünüyor.

Değişiklikler Diablo 4'ün 8. Sezonuna Kaldı

Bilindiği üzere Sezon 7 uzatılmıştı. Oyuncular, yeni içerikler görmek istiyorsa bir süre daha beklemek zorunda kalacaklar. Sezon 8'de eski bir yüz göreceğiz; Diablo 3'ten aşinâ olduğumuz Belial adlı boss geri dönecek. İlaveten oyunun son bölümlerinde zorluk seviyesi gözle görülür biçimde artacak.

Fergusson, Call of Duty'nin harita tabanlı Battle Pass sistemini beğendiğini ve Diablo 4'te de benzer bir model düşünülebileceğini söyledi. Bu sistemde oyuncular, hangi ödülleri önce açmak istediklerine bizzat kendileri karar verecek. Değişiklik Diablo 4 Sezon 8'de olmayacak. Blizzard şu an gelecek sezonlar için farklı seçenekler araştırma aşamasında.

Öte yandan Fergusson, daha fazla oyun içi iş birliği ve daha gösterişli kozmetik içeriklerin de yolda olduğunu belirtti. Yani sadece Battle Pass ödül sistemi değil, genel olarak oyun deneyiminde köklü değişiklikler yapmak niyetindeler.

Sizce Diablo 4'ün Battle Pass modeli değişmeli mi? Call of Duty tarzı bir sistem mi daha iyi olur, yoksa tamamen farklı, Blizzard'a özel bir yöntem mi gelmeli?