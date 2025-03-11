Xbox El Konsolunun Çıkış Tarihi Sızdırıldı! Çok Yakında Geliyor

Özellikle son yıllarda el konsollarının popülerliğini önemli ölçüde arttı. Seyahat ederken bile oyun keyfini sürdürme imkânı tanıyan el konsollarına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. Xbox el konsolunun çıkış tarihi gün yüzüne çıktı.

"Keenan" kod adına sahip el konsolunun Xbox gibi görüneceği öne sürüldü. Öyle ki cihazda Xbox kontrolcülerinde bulunan bir Xbox Guide butonunun bile yer alacak. Cihazın hangi donanım bileşenlerine sahip olacağı henüz bilinmiyor ancak bazı bilgiler mevcut.

Yazılım devi Microsoft'un söz konusu cihaz için OEM üreticiyle iş birliği yaptığı iddia edildi. Yani şirket el konsolu için donanım üretmeyecek. Windows 11 işletim sistemi ile birlikte gelecek el konsolu Microsoft Store ve Game Pass'i öne çıkarakacak. Cihaz işletim sistemi sayesinde Steam gibi oyun platformlarının yüklenmesine de imkân tanıyacak.

Xbox El Konsolu Ne Zaman Çıkacak?

Windows Central'da yer alan habere göre Xbox el konsolu 2025 yılının sonuna doğru piyasaya sürülecek. Uzun süredir merakla beklenen yeni Xbox konsolunun ise 2027 yılında satışa sunulacağı öne sürüldü.