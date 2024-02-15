Diablo 4, Game Pass'e Geliyor: Tarih Verildi!

Microsoft'un aylarca süren Activision Blizzard satın alımının tamamlanmasının ardından Diablo 4, Xbox Game Pass'e gelen ilk Activision Blizzard oyunu olacak.

Microsoft, Activision Blizzard'ı milyar dolarlık satın alma işlemini tamamladığında, hayranlar oyunlarının abonelik servisine hemen geleceğini düşünüyordu.

Diablo 4, 28 Mart'ta Game Pass Kütüphanesine Eklenecek

Tam olarak öyle olmasa da Microsoft anlaşmanın tamamlanmasından birkaç ay sonra popüler oyunun 28 Mart tarihinde Game Pass'e ekleneceğini açıkladı.

Microsoft Gaming CEO'su Phil Spencer geçen yılın Ekim ayında, tam da anlaşma tamamlandığında, hayranların Call of Duty gibi oyunların serviste görünmeye başlaması için 2024 yılına kadar beklemeleri gerektiğini söylemişti. O tarih artık gelmiş olsa da ilk aşamada Call of Duty oyunları yerine Diablo 4'ü görüyoruz.

Diablo 4 çıktığı dönemden bu yana hâlâ binlerce oyuncu tarafından oynanıyor ve oyunun Game Pass'e getirilmesi Diablo evreninin hizmetin 34 milyon abonesine açılmasını sağlayacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Diablo 4'ü Game Pass'ten oynamayı düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.