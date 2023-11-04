Diablo 4'ün İlk Genişleme Paketi Duyuruldu!

Diablo 4'ün ilk genişleme paketi Diablo 4: Vessel of Hatred duyuruldu. İşte genişleme paketiyle ilgili yayınlanan fragman!

Bilge Selin Marangoz
Bilge Selin Marangoz -

Blizzcon 2023 etkinliği başladı. Etkinlikte sevilen oyun Diablo 4 ile ilgili bir gelişme yaşandı. Popüler oyunun genişleme paketi duyuruldu. Oyuncular paketin ne zaman çıkacağını merak etti.

2024'ün Sonlarında Çıkabilir!

3-5 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen Blizzcon 2023 etkinliği bugün başladı. Etkinlikte Overwatch 2, Hearthstone, World of Warcraft ve Diablo 4 gibi popüler oyunlara ilişkin planların duyurusu yapıldı.

Etkinliğin en can alıcı noktası ise Diablo 4'ün genişleme paketinin duyurulması oldu. Oyunun ilk genişleme paketi Diablo 4: Vessel of Hatred, 2024 yılının sonlarına doğru çıkış yapabilir.

Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 ve PC'ye çıkacak genişleme paketinin haricinde bir haber daha verildi. Blizzard, genişleme paketinin Diablo serisi için yepyeni bir sınıf içereceğinin bilgisini geçti.

Diablo 4 Hakkında Bilmeniz Gerekenler
OYUN

Diablo 4 Hakkında Bilmeniz Gerekenler

6 Haziran 2023'te piyasaya sürülen Diablo 4 büyük bekleyişin ardından çıkışını yaptı. Oldukça kendine has kemik bir kitlesi bulunan Diablo’nun 4.

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