Diablo Immortal Çıkış Tarihi Ertelendi

Diablo Immortal çıkış tarihi ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Blizzard, Diablo'nun mobil oyununu bekleyen oyunculara üzücü bir açıklamada bulundu. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Diablo Immortal ertelendi.

Diablo Immortal Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Blizzard Entertainment'ın popüler oyun serisi Diablo'nun mobil sürümü Diablo Immortal, uzun bir süredir çok sayıda oyuncu tarafından merak içerçisinde bekleniyor. Mobil oyunun bu yıl içerisinde çıkması bekleniyordu fakat çıkış tarihi ile ilgili oyuncuları üzecek bir gelişme yaşandı.

Blizzard tarafından yapılan açıklamada, Diablo Immortal isimli yapımın ertelendiği duyuruldu. Aktarılan bilgilere göre sabırsızlıkla beklenen oyun, 2022 yılınin ilk yarısında çıkışını gerçekleştirecek. Dolayısıyla Diablo oyununu mobil cihaz üzerinden oynamak isteyen oyuncuların uzun bir süre daha beklemesi gerekiyor.

Geliştirici ekip tarafından paylaşılan bilgilere göre önümüzdeki yıla kadar oyunun olumsuz olan yönleri iyileştirilecek. Blizzard, Diablo'nun mobil sürümüne kontrolcü desteğini de eklemeyi planladıklarını ifade etti. İyileştirmenin yanı sıra kontrol desteği de çıkış tarihinin ertelenmesine neden olmuş olabilir.

Aksiyon rol yapma oyunu türündeki Diablo Immortal'da Barbarian, Monk, Wizard, Demon Hunter, Crusader ve Necromancer olmak üzere 6 adet ikonik sınıf yer alacak. Çok başarılı grafikler sunmaya hazırlanan mobil oyunun ücretsiz olarak çıkışını gerçekleştireceği belirtiliyor.

NetEase Games ve Blizzard Entertainment tarafından geliştirilmekte olan yapım Android ve iOS platformları için sunulacak. 2018 yılında duyurusu yapılan Diablo Immortal'ın yönetmenliğini Wyatt Cheng üstlendi.

Diablo 2: Resurrected Ne Zaman Çıkacak?

Blizzard Entertainment, geçtiğimiz aylarda düzenlenen Blizzcon online 2021 etkinliğinde Diablo 2 video oyununun Remastered sürümü olan Diablo 2: Resurrected'ı duyurmuştu. Üç boyutlu grafiklere geçiş yapan Diablo 2: Resurrected, derin oynanış mekaniklerini ve önemli tasarım ögelerini koruyacak.

Diablo 2'nin Remastered sürümü, dinamik ışıklandırma, elden geçirilmiş animasyonlar, büyü efektleri, yeniden tasarlanan sinematik sahneler ve kullanıcı arayüzü ile oyuncuların karşısına çıkacak. Blizzard Entertainment tarafından yapılan açıklamaya göre Diablo 2: Resurrected'da ana oyundan 5, Lord of Destruction genişleme paketinden 2 olmak üzere toplamda 7 farklı oynanabilir karakter yer alacak.

Nostalji yaşamak isteyen Diablo hayranlarının sabırsızlıkla beklediği Diablo 2: Resurrected, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch ve Xbox Series X / S platformlarına bu yıl içerisinde çıkışını gerçekleştirecek.