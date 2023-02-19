Diablo IV Açık Betası Önümüzdeki Ay Başlıyor

Activision-Blizzard'ın en önemli markalarından olan Diablo IV, uzun yıllar süren geliştirme sürecinin ardından nihayet açık betaya hazır. Geçtiğimiz aylarda kapalı beta olarak oyuncuların beğenisine sunulan oyun, önümüzdeki ay açık beta sürecine girecek.

IGN Fan Fest etkinliğinde açıklamalarda bulunan Activision-Blizzard, Diablo IV'ün 24-26 Mart tarihleri arasında açık beta sürecine gireceğini belirtti. Ayrıca ön siparişte bulunan oyuncular ise 17-19 Mart tarihleri arasında erken erişim şansına erişecek.

Prolog ve İlk Perde Oynanabilir Olacak

Açık betaya geçilmesiyle birlilte oyuncular Diablo IV'ün prolog ve ilk perde kısımlarını deneyimleme şansına erişecek. Birden fazla görevi tamamlayabileceğiniz ve şeytanlarla amansız bir mücadeleye girebileceğiniz açık beta süresince seviyeniz 25 ile limitlendirilecek.

Blizzard'ın dün gece yayınladığı açık beta tanıtım fragmanı, oyunun ilk haritaları ve karakter yaratım ekranı hakkında önemli ipuçları veriyor. Açık beta, Xbox Series X | S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 ve PC için oynanabilir olacak. Öte yandan olası performans sorunlarına karşı Blizzard oyuncuları uyarıyor.