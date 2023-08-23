Diablo IV'ün İkinci Sezonu Tanıtıldı: İşte Fragman ve Çıkış Tarihi!

Blizzard Entertainment, Diablo IV'ün ikinci sezonunun fragmanını yayınladı ve 17 Ekim'de geleceğini duyurdu.

Serinin geliştiricilerinden Rod Fergusson, Gamescom 2023'ün açılış gecesinde oyuncuların vampir güçleri kazanacağını ve yeni görev serisinde bir vampir lorduyla karşı karşıya geleceklerini söyledi. Online aksiyon rol yapma oyununun 2. Sezonu "Kan Sezonu" olarak adlandırılıyor çünkü Fergusson'un da söylediği üzere oyuna vampirler geliyor.

Eternals ve Crazy Rich Asians filmlerinde rol alan aktör ve yapımcı Gemma Chan, oyunun evrenindeki yeni tehdide karşı mücadeleye liderlik eden vampir avcısı yoldaş Erys'i seslendiriyor.

Diablo IV İkinci Sezon Tanıtımı

Yeni sezonda ayrıca beş yeni ve geri dönen oyun sonu boss'unun yanı sıra şöhret ödülleri, mücevher ve zula depolaması, mücevherlerin artık yer kaplamaması, direnç ve durum efektlerinde güncellemeler gibi değişiklikler ve yenilikler yer alacak.

Özellikle ilk sezonda yapılan değişiklikler oyuncuların büyük bölümünün tepkisini çekse de ikinci sezon pek çok oyuncuyu şimdiden heyecanlandırmayı başardı.

Peki siz Diablo IV'ün ikinci sezonundan neler bekliyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.