Diablo 4 Çıkışıyla Birlikte Zamlandı!
Serinin yıllardır beklenen oyunu Diablo 4, çıkışıyla birlikte zamlandı. İşte zam sonrası yeni fiyatlar!
1 Haziran'ı 2 Haziran'a bağlayan gece Digital Deluxe ve Ultimate Edition sahiplerine özel 4 gün erken çıkışını gerçekleştiren Diablo 4, geçtiğimiz gece Standart Edition sahipleri için de çıkışını gerçekleştirmesiyle birlikte zamlandı.
Çıkışına kısa bir süre kala Türkçe dil desteğiyle geleceği açıklanan Diablo 4, gerek serinin fanları gerek evrene yeni katılacak pek çok kişiyi sevindirmişti. Ülkemizde nispeten yüksek bir fiyata sahip olan oyuna çıkışıyla erken bir zam geldi.
İnceleme puanlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran yapım, hikâyesel olarak önceki üç oyunun devamı niteliği taşıyor.
Zam öncesinde 1.199 TL'ye satılan Standart Edition zamla birlikte 1.419 TL'ye yükselirken, 1.539 TL'ye satılan Digital Deluxe Edition 1.829 TL'ye, 1.699 TL'ye satılan Ultimate Edition ise 2.021 TL'ye yükseldi.
Peki siz zamdan önce Diablo 4 aldınız mı? Oyun hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi ve deneyimlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Diablo 4 Zam Sonrası Fiyatlar
|Paket
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|Standart Edition
|1.199 TL
|1.419 TL
|Digital Deluxe Edition
|1.539 TL
|1.829 TL
|Ultimate Edition
|1.699 TL
|2.021 TL
Diablo 4 Sistem Gereksinimleri Neler? Diablo 4 Kaç GB?
Diablo 4 sistem gereksinimleri, tüm dünyada oldukça popüler olan serinin yeni oyununu oynamak isteyen kişiler tarafından oldukça merak ediliyor.
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