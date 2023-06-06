Diablo 4 Çıkışıyla Birlikte Zamlandı!

1 Haziran'ı 2 Haziran'a bağlayan gece Digital Deluxe ve Ultimate Edition sahiplerine özel 4 gün erken çıkışını gerçekleştiren Diablo 4, geçtiğimiz gece Standart Edition sahipleri için de çıkışını gerçekleştirmesiyle birlikte zamlandı.

Çıkışına kısa bir süre kala Türkçe dil desteğiyle geleceği açıklanan Diablo 4, gerek serinin fanları gerek evrene yeni katılacak pek çok kişiyi sevindirmişti. Ülkemizde nispeten yüksek bir fiyata sahip olan oyuna çıkışıyla erken bir zam geldi.

İnceleme puanlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran yapım, hikâyesel olarak önceki üç oyunun devamı niteliği taşıyor.

Zam öncesinde 1.199 TL'ye satılan Standart Edition zamla birlikte 1.419 TL'ye yükselirken, 1.539 TL'ye satılan Digital Deluxe Edition 1.829 TL'ye, 1.699 TL'ye satılan Ultimate Edition ise 2.021 TL'ye yükseldi.

Peki siz zamdan önce Diablo 4 aldınız mı? Oyun hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi ve deneyimlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Diablo 4 Zam Sonrası Fiyatlar