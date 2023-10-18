Diablo IV, Steam'de Çıkışını Gerçekleştirdi: İşte Fiyatlar ve Yeni Sezona Dair Detaylar!

Yılın en sevilen oyunlarından Diablo IV, Battle.net'in ardından Steam için çıkışını gerçekleştirdi.

Yeni sezon olan Kan Sezonu'nun gelişiyle Steam'e gelen Diablo IV, yetenekli oyuncu ve yapımcı Gemma Chan tarafından canlandırılan Vampir Avcısı Erys ile güçlerinizi birleştirerek Vampir güçlerinizi kullnmanız ve Sanctuary'de ortaya çıkan kana susamış tehditle mücadele etmeniz için sizleri bekliyor.

Buna ek olarak Nightmare zindan iyileştirmeleri, Seviye 100'e daha hızlı ulaşma, bineklerde ince ayarlar, ekstra oyun sonu boss'larının eklenmesi, sınıf dengesinde iyileştirmeler ve çok daha fazlasını kapsayan çok sayıda yaşam kalitesi iyileştirmesi yeni sezonun öne çıkan yenilikleri arasında yer alıyor.

Diablo IV, Steam Çıkışına Özel %25 İndirimde

Diablo IV'ün Steam çıkışı, Steam başarıları, Steam arkadaş listelerinin entegrasyonu ve oyun içi aksiyona katılmaları için arkadaşlarını davet etme seçeneği gibi bir dizi avantajı beraberinde getiriyor. Ayrıca oyun Steam Deck ile tamamen uyumlu şekilde çıkışını gerçekleştirmiş durumda.

Bunun yanı sıra oyun 17 Ekim - 24 Ekim tarihleri arasında Steam'de %25 indirimle satışta.

Peki siz Diablo IV'ü Steam'den almayı planlıyor musunuz? Oyun hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.