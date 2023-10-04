Sevilen Oyun Diablo IV, Bu Ay İçinde Steam'e Geliyor!

Sevilen oyun Diablo IV, haziran ayında piyasaya sürülmüştü. Çok oyunculu çevrim içi oyun, yayınlandığı günden beri pek çok kişi tarafından oynanıyor. Hatta oyuncular Diablo IV'ün 17 Ekim'de çıkacak ikinci sezonunu bekliyor.

Oyunun geliştiricisi Blizzard Entertainment, bugünkü güncellemesi sırasında Diablo 4'ün Steam versiyonunu duyurdu. Oyunun Steam'deki sayfası açıldı bile. İşte haberimizin deamı...

Çapraz İlerleme Desteği!

Diablo IV'ün Steam listesi artık yayında. Oyunun Steam sürümü, çapraz ilerleme ve platformlar arası oyun desteği sunuyor. Blizzard, bu hamlesiyle oyunculardan olumlu geri dönüşler almayı hedefliyor.

Diablo IV'ün Windows PC sürümü bugüne kadar yalnızca Blizzard'ın kendi Battle.net mağazasında bulunuyordu. Oyuncular Diablo IV'e 17 Ekim'den itibaren Battle.net, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X ve Steam'den ulaşabilecek.

Diablo IV, Blizzard'ın Valve'ın Overwatch 2'den sonra dijital mağazasında yayınlanacak ikinci oyunu olacak. Oyuncular Steam'de sayfası açılan Diablo IV için istek listesi oluşturabilir.

Oyunun ikinci sezon tarihinde Steam'e gelecek olması dikkat çekti. Blizzard Entertainment, oyuncuların ilgisini daha fazla çekebilmek ve birden fazla platformda kusursuz bir oyun deneyimi sunmak için böyle bir karar aldı.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle aşağıdaki bölümden paylaşabilirsiniz.