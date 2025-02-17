Diablo Şampiyonunun Yalanını Oyunun "Hilecileri" Ortaya Çıkardı

Diablo serisi, oyun dünyasının en ikonik RPG'lerinden biri olarak kabul edilir. Ancak son dönemde, bu efsanevi oyunun speedrun topluluğunda büyük bir skandal patlak verdi. Meraklı bir ekip, halihazırdaki bir rekoru kırmak için kolları sıvayınca şampiyonun kullandığı yöntemlerin arkasında basit glitch'lerden çok daha fazlası olduğunu keşfetti.

Groobo, Diablo'da Büyücü (Sorcerer) sınıfıyla gerçekleştirdiği 3 dakika 12 saniyelik speedrun ile uzun yıllar boyunca kırılamayan bir rekora imza attı. Bu öyle bir rekordu ki yöntemleri oyunun rastgele oluşturulan zindanlarında inanılmaz bir şans ve ustaca kullanılan hilelerin birleşimiyle elde edilmiş gibi görünüyordu.

Meraklı grup bu başarıyı kendileri tecrübe etmek istedi. Ancak Groobo'da nasıl bir şans varsa onlara sirayet etmemiş gibiydi. Durumdan şüphelenen grup işin içinde başka bir şey olduğunu düşünmeye başladı.

2.2 Milyar Rastgele Zindan Seed'i Tarandı

Araştırma ekibi, Groobo'nun videosundaki zindan düzenini analiz etmeye başladı.

Özellikle, 9. katta bulunan Naj's Puzzler adlı eşyanın yer aldığı bölüm, rekorun kilit noktasıydı. Normal oyun mekanikleriyle o eşyanın orada bulunmasının imkanı yoktu. Araştırmacılar, Groobo'nun rekorunu çürütmek için Diablo'nun 2.2 milyar farklı rastgele zindan (RNG seed) oluşturma ihtimalini taradı.

Bu devasa veri seti, oyunun sistem saatine bağlı olarak 1 Ocak 1970 ile 31 Aralık 2038 arasındaki her saniyeyi temsil ediyordu. Her nasılsa Groobo'nun videosunda görülen zindan düzenine uygun bir seed çıkmadı.

Daha da ilginci, Groobo'nun videosundaki zindanların birden fazla farklı seed'den alınmış gibi görünmesiydi. İşin özü; Groobo rekorunu kırmak için birden fazla oyun kaydını birleştirmiş. Üstelik tutarsızlıklar bunlarla da sınırlı değil...



Buradaki tarih, Groobo'nun çalışmasında daha sonra menü ekranında görülen "V1.00" ile uyuşmuyor.

Şaibeli Boss Dövüşü

Araştırma ilerledikçe videolardaki oyun versiyonlarının yerine göre değiştiği gözlemlendi. Ayrıca videonun belirli saniyelerinde envanterde belirten eşyalar bir zaman sonra ne hikmetse kayboluyordu.

Son olarak bölüm sonu canavarı var... Groobo, Diablo'yu sadece 19 ateş topuyla yenmeyi başardı ama bu durum ancak 26. seviye bir Büyücü ile gerçekleştirilebilecek bir hasara denk geliyordu. Teknik olarak mümkün olsa da yine tutarsızdı.

Sonuç olarak SDA, Groobo'nun rekorunu geçersiz ilan etti ve listeden kaldırdı ama Guinness Dünya Rekorları henüz bu konuda bir açıklama yapmadı.

Meraklısına Groobo'nun videosu: