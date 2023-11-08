Dilan Polat'ın "Enercii" Şarkısı Kaldırıldı!

Geçtiğimiz günlerde tutuklanan Dilan Polat'ın Enercii isimli şarkısı, tüm müzik platformlarından kaldırıldı. Şarkıya şu anda yalnızca Polat'ın resmî YouTube kanalı üzerinden erişilebiliyor.

Dilan Polat'ın "Enercii" Şarkısı Yalnızca YouTube'da Bulunuyor

Şu anda cezaevinde olan Dilan Polat, geçtiğimiz aylarda "Enercii" isimli bir şarkı çıkarmıştı. Aktarılan bilgilere göre bu zamana kadar milyonlarca kez dinlenen şarkı YouTube hariç tüm platformlardan kaldırıldı.

Söz konusu şarkı şu anda yalnızca Dilan Polat'ın resmî YouTube kanalından dinlenebiliyor. 2 dakika 51 saniye uzunluğundaki Enercii şarkısı YouTube'da toplamda 97 milyon kez görüntülendi. Şarkının YouTube platformundan kaldırılıp kaldırılmayacağı bilinmiyor.

Paylaşılan bilgilere göre geçtiğimiz haftalarda İstanbul merkezli 6 ilde bir operasyon düzenlenmişti. Düzenlenen operasyon kapsamında Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu pek çok kişi gözaltına alınmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise Polat çifti dahil olmak üzere 12 kişi tutuklanarak Silivri cezaevine götürülmüştü.