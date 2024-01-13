Dilan Polat'ın Instagram Hesabı Yeniden Açıldı!

Son dönemin ana gündem konusu olan Dilan Polat, ilk olarak 1 Kasım 2023 tarihinde eşi Engin Polat ile birlikte ifadelerinin alınmasından ardından 5 Kasım 2023'te cezaevine gönderilmişti.

Bu süreçte güzellik merkezlerinin kontrolünün kimlere verileceği gibi pek çok soru işareti ortaya çıkmış, çok geçmeden işletmelerin hizmet vermeye devam edeceği açıklanmıştı.

Gelişmeyi Engin Polat'ın Annesi Şükran Polat Aktardı

Cezaevine gönderilmesiyle birlikte Instagram hesabı da kapatılan Dilan Polat, uzunca süredir cezaevinde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Bugün yaşanan gelişmeyle birlikte Dilan Polat'ın Instagram hesabı tekrar açıldı. Engin Polat'ın annesi Şükran Polat, gelişmeyi şahsi Instagram hesabı üzerinden Dilan Polat'ın profilini "Enerci" şarkısıyla paylaştı.

Dilan Polat'ın son olarak tedavi altına alındığı haberlerinin ardından tekrardan tutuklanıp cezaevine gönderildiği belirtiliyor. Instagram hesabının nasıl ve neden açıldığı ile ilgili bir bilgi ise şimdilik paylaşılmış değil.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.