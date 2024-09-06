Dilan Polat Instagram'a Geri Döndü: Takipçi Sayısı Fırladı!

Ağustos ayında tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Dilan Polat, eşi Engin Polat'ın da tahliye edilmesiyle sosyal medyaya geri döndü. Instagram'da birbiri ardına hikayeler paylaşan Polat'ın takipçi sayısıysa bu gelişmeler sonrası ciddi oranda artış gösterdi.

Dilan Polat'ın Instagram Takipçi Sayısında Büyük Artış

Dilan Polat 19 Ağustos'ta tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Ancak, beklenenin aksine sosyal medya hesaplarından herhangi bir paylaşım yapmadı. Hatta o dönem bu duruma eşi Engin Polat'ın kendisine yapmış olduğu uyarının sebep olduğu iddiaları bir hayli gündemi meşgul etti.

Ancak bu durum an itibariyle değişmiş gibi görünüyor. Zira Dilan Polat bugün eşi Engin Polat'ın tahliye edilmesiyle sosyal medyaya geri döndü ve Instagram'da birbiri ardına paylaşımlar yapmaya başladı. Hikayelerinde sevincini paylaşan Polat'ın takipçi sayısıysa sadece bir saatte 100 bin seviyelerinde arttı.

Dilan Polat, Engin Polat'ın tahliye haberinin ardından Instagram'da 1 saatte 100 bin takipçi kazandı. pic.twitter.com/ze6ImjdfkT — Tamindir.com (@Tamindir) September 6, 2024

Social Blade verilerine göz attığımızda ise Polat'ın bugün kazandığı toplam takipçi sayısı 185 bin 377 olarak görünüyor. Aynı zamanda toplam takipçi sayısının 6 milyon 829 bin olduğunu belirtelim.

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