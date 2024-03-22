Qualcomm'u Titretecek Yeni İşlemci Yolda: Dimensity 9400 Geliyor!
Mobil platformun iki büyük işlemci üreticisi Qualcomm ve MediaTek'in rekabetini kızıştıracak yeni bir işlemci geliyor. İşte detaylar!
Dimensity 9300'ün başarısının ardından çıtayı daha da yükseltmeyi amaçlayan MediaTek, bu yılın sonlarına doğru daha da güçlü Dimensity 9400 işlemcisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
Selefinin aksine Dimensity 9400, düşük güçlü çekirdeklerden tamamen vazgeçerek maksimum hız için yüksek performanslı Cortex-X5, X4 ve A7xx çekirdeklerinin bir kombinasyonunu tercih edecek.
Dimensity 9400 Neler Vaat Ediyor?
Bu tasarım tercihi, özellikle Qualcomm'un bir sonraki amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 4'ün yüksek bir fiyat etiketi taşıyacağı söylentileri göz önüne alındığında, Dimensity 9400'ü oldukça aranan bir işlemci hâline getirebilir.
Daha fazla verimlilik için TSMC'nin son teknoloji 3nm süreci kullanılarak üretilen güçlü Dimensity 9400'ün Ekim ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Saf güce odaklanması ve potansiyel olarak rekabetçi fiyatıyla MediaTek'in yeni Dimensity 9400'ü, Qualcomm'un yaklaşan amiral gemisi Snapdragon işlemcisinden spot ışıklarını çalma potansiyeline sahip.
Dimensity 9300'ün bugüne dek şirkete 1 milyar dolar gelir sağladığı bildiriliyor ve China Times'ın Dimensity 9300 işlemcisinden %20 "daha iyi" çalıştığını söylediği yeni Dimensity 9400 işlemcisini teslim almak için vivo'nun şimdiden şirketle anlaştığı belirtiliyor.
En İyi vivo Akıllı Telefon Modelleri (2024)
vivo, kuşkusuz son zamanların en popüler akıllı telefon üreticilerinden biri. Özellikle de geliştirdiği orta sınıf ve uygun fiyatlı telefonlarla dikkatleri üzerine çeken şirket, fiyat-performans dengesine önem veren kullanıcıların başlıca tercihlerinden biri.
Peki sizce gelecek olan yeni işlemciler arasında galip hangisi olacak? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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